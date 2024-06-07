Совет министров юстиции стран ШОС прошел онлайн

6 июня в онлайн-формате состоялось совещание министров юстиции государств-членов ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Минюст

В мероприятии под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева приняли участие министры юстиции Индии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Кроме того, на заседании присутствовали заместитель генерального секретаря ШОС и в качестве государства-наблюдателя министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

В ходе встречи были подведены итоги взаимного сотрудничества между министрами юстиции по реализации договоренностей, достигнутых на десятой встрече в 2023 году. Министры юстиции отметили важность правового и юридического сотрудничества, достигнутого в последние несколько лет в рамках ШОС. Подобные регулярные встречи позволят углубить межведомственное сотрудничество между органами юстиции государств-членов ШОС.

Министр юстиции РК выступил с инициативой заключить меморандум в области цифровизации права и юстиции, который позволит углубить взаимодействие в данной сфере и на регулярной основе обмениваться передовым опытом.

В ходе встречи подписано совместное заявление, а также утверждены планы мероприятий рабочих групп экспертов по юридическим услугам и судебно-экспертной деятельности на период с 2024 по 2026 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что совещание министров юстиции стран ШОС пройдет онлайн в связи с паводками в стране.