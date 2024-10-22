Одобрены коммерческие проекты с Узбекистаном в Туркестанской области

О новых проектах сообщил замакима региона Нуралхан Кушеров.

По его словам, сотрудничество между Республикой Узбекистан и Туркестанской областью динамично развивается.

«Только за прошлый год товарооборот составил $422 млн, из них $253 млн наш экспорт товаров в Узбекистан. Казахстан в основном экспортирует мясо, пшеницу, муку, масличные культуры и картофель. Из Узбекистана к нам заходят бахчевые и овощные культуры. Нами подписано 14 документов, из них шесть являются коммерческими на общую сумму $68 млн. Мы далее будем развивать торговые отношения и создавать совместные предприятия, что даст новые рабочие места. Шесть проектов на сегодня подписаны, они нам позволят создать 500 новых рабочих мест», — отметил Нуралхан Кушеров.