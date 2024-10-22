Одобрены коммерческие проекты с Узбекистаном в Туркестанской области

Международное сотрудничество , Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По итогам IV межрегионального форума «Узбекистан-Казахстан» в Самарканде бизнесмены Туркестанской области заключили ряд коммерческих соглашений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство 

Скриншот видео t.me/KZgovernment

О новых проектах сообщил замакима региона Нуралхан Кушеров. 

По его словам, сотрудничество между Республикой Узбекистан и Туркестанской областью динамично развивается. 

«Только за прошлый год товарооборот составил $422 млн, из них $253 млн наш экспорт товаров в Узбекистан. Казахстан в основном экспортирует мясо, пшеницу, муку, масличные культуры и картофель. Из Узбекистана к нам заходят бахчевые и овощные культуры. Нами подписано 14 документов, из них шесть являются коммерческими на общую сумму $68 млн. Мы далее будем развивать торговые отношения и создавать совместные предприятия, что даст новые рабочие места. Шесть проектов на сегодня подписаны, они нам позволят создать 500 новых рабочих мест», — отметил Нуралхан Кушеров.

#Узбекистан #Туркестанская область #проекты

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