Совместный Механизм гражданской защиты создают в ОТГ

130
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, цель Соглашения заключается в создании совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других государств.

Основные функции Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств заключаются в реагировании, спасении жизни и имущества, медицинской помощи, экстренной связи, мониторинге и анализе, предоставлении укрытия, гуманитарной помощи во время катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждение и обеспечение готовности, обмен знаниями и опытом по реагированию на катастрофы.

Также в рамках механизма предусматривается разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления чрезвычайными ситуациями.

Для выполнения целей и задач Соглашением создаются административные единицы Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств: Совет министров, ответственных за управление катастрофами и чрезвычайными ситуациями, и Секретариат Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

«Порядок и принципы функционирования Секретариата Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств определяются правилами, которые будут приняты Советом министров», - говорится в заключении.

#мажилис #ОТГ #гражданская защита

