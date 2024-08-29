Современная казахстанская айдентика: ярмарки Pop up shop становятся популярными у астанинцев

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Дизайнеры все чаще черпают вдохновение в национальных орнаментах и культуре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и автора

Идея выразить себя через индивидуальный стиль в одежде не нова, и сегодня отечественные дизайнеры вновь призывают дополнить ежедневный современный и урбанистический образ этническими элементами, которые дадут окружающим представление о вашем происхождении, традициях и даже гражданской позиции.

Продвигаются отечественные бренды в основном через социальную сеть «Инстаграм». Изделия отечественных произ­водителей представлены и в различных торговых галереях, но все же событием каждый раз становятся Рop up shop – временные ярмарки, проходящие на открытых площадках столицы и в торгово-развлекательных центрах.

Такие креативные торговые пространства собирают десятки местных производителей уникальных изделий (от мыла и бижутерии до верхней одежды), выполненных своими руками или в небольших цехах.

Рop up shop – это возможность как для продавцов – показать товар лицом, так и для посетителей – больше узнать о казахстанских дизайнерах, увидеть, чем интересна локальная легкая промышленность.

На таких площадках можно встретить как профессиональных дизайнеров, модельеров и художников, так и тех, кто только пробует себя в этом амплуа. К примеру, к журналисту и продюсеру Зауреш Балмагамбетовой идея начать свой путь в индустрии моды пришла не так давно. Поддержала ее абысын (супруга брата мужа) Даметкен Жанпеисова – мама четверых детей и конструктор одежды.

В результате бренд Shon стал воплощением стремления двух молодых женщин не только внес­ти вклад в развитие легкой промышленности, но и изменить к лучшему общественные настрое­ния, призывая к гражданской осознанности и поддержке друг друга.

– Сегодня мы видим много хейта, насилия и злости, которые окружают нас и в социальных сетях, и в реальном мире. Поэтому все чаще хочется призвать людей к демонстрации доб­ра и позитивного отношения к близким и соотечественникам. Перекричать негатив сложно, но можно хотя бы начать говорить о хорошем, о том, что объединяет казах­станцев, дает нам возможность рассчитывать на поддержку друг друга. Заявление о своей позиции публично помогает контролировать собственные мысли и поступки, – говорит основатель бренда.

Демонстрировать отказ от негатива Shon призывает с помощью «говорящих» принтов на одежде: Qizganissiz (без завис­ти), Ayiptausiz (без осуждения), Oseqsiz (без сплетен), Zorliqsiz (без насилия)...

Особое место занимает принт Asar, ведь этот обычай казахского народа объединяет людей в искреннем и бескорыстном стремлении выполнить миссию, непосильную для одного человека, но подъемную для нескольких.

– Самым сложным было для нас выразить представление о современной казахской девушке и женщине. Этот образ должен обращаться к нашим национальным корням, хранящим вековую мудрость народа, и одновременно быть понятным молодежи – поколению, живущему в век высоких технологий и искусственного интеллекта, – говорит Зауреш. – В результате долгого творческого поиска был создан портрет, который сейчас изображен на нашей одежде. Ношение таких футболок – способ заявить о своей позиции и поддержать движение за равенство и женскую солидарность.

Само название бренда Shon тоже имеет глубокие корни, но уже семейные, родовые.

– Он создан в честь моего деда Шона Тельгозина, который был уважаем за справедливую позицию в любом споре. Дедушка занимал должность волостного управителя в царской России. Должность эта была выборной, и он благодаря своей честности, образованности избирался на этот пост несколько раз. Люди называли его Шон Би, отдавая право голоса в сложных ситуа­циях, – рассказывает Зауреш.

Бренд Вataly, предлагающий головные уборы в соответствии с современными и классичес­кими трендами в этностиле, тоже стал воплощением семейной мечты.

– Производство мы основали в 2015 году, – рассказывает его владелец Тимур Батал. – А до того времени супруга вязала простыми ручными спицами. В 2013-м купили первую ручную механическую машинку. Потом появилась еще одна, а потом и вовсе вышли на промышленный уровень, арендовали цех.

Специалистов, которые могут управлять вязальными машинами, можно пересчитать по пальцам, поэтому каждый из них – на вес золота. А значит, знания о работе с шерстяной нитью нужно передавать бережно, стараясь не потерять тонкую связь с этническими корнями в рисунке, дизайне, исполнении.

Сегодня цех, выросший из семейного подряда, производит головные уборы, шарфы, косынки, кардиганы. Дизайн и рисунок в них – исконно казахские, а вот шерсть, с которой работает цех, итальянская. Благодаря этому современные модницы могут облачиться в суровые астанинские зимы в уютные головные уборы в виде шлемов воинов Великой степи и мягкие кардиганы с этничес­ким орнаментом.

Среди современных узнавае­мых брендов страны сегодня находятся линия продукции Qazaq Republic, одежда с нацио­нальной символикой Mаngіlік и многие другие. Кроме изготовления качественной современной одежды и поддержки традиционной культуры, они преследуют еще одну важную цель – продвигать новую айдентику республики как внут­ри государства, так и за его пределами.

#Астана #ярмарки #айдентика #Pop up shop

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