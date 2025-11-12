фото Наталии Портнягиной

Западно-Казахстанская область всегда была и ос­тается важным мостом, соединяющим экономические интересы Казахстана и России, обеспечивающим устойчивое развитие приграничных территорий. Близость к крупным промышленным и транспорт­ным узлам РФ способствует развитию торговли, логистики, промышленной кооперации. Об этом говорят и цифры: по итогам восьми месяцев текущего года товарооборот между ЗКО и регионами России превысил 500 млн долларов, показав рост на 10%, что свидетельствует о стабильной динамике взаимного сотрудничества.

Ежегодный Форум межрегио­нального сотрудничества Казахстана и России Приуралье принимает уже третий раз. Тема нынешней встречи в Уральске – «Рабочие профессии – драйвер роста экономики». С одной стороны, она отражает видение нашей страны относительно важности человека труда и его высокой роли в развитии государства (как известно, 2025-й проходит в Казахстане под знаком Года рабочих профессий). С другой – это важный фактор межгосударственного сотрудничества. Сегодня, когда две страны реализуют программы индустриализации, создают новые совместные предприятия, роль специалиста, мастера своего дела, выходит на первый план.

Традиционно форумы проходят с участием глав государств, и мероприятие в Уральске не станет исключением: Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в Российской Федерации, и Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, выступят на пленарном заседании 12 ноября.

В первый же день в рамках форума прошло X заседание Казахстанско-Российского делового совета (КРДС). Кроме того, был открыт ряд тематических диалоговых площадок, на каж­дой из которых вопросы подготовки кадров стали основными в повестке. Так, представители молодежных и волонтерских организаций обсудили тренды и привлекательность рабочих профессий. На выставке парт­нерства колледжи презентовали образовательные программы, а предприятия – возможности прохождения практики и трудо­устройства.

Подготовка грамотных профессионалов, которые могут эффективно работать на современных производствах, – это инвестиции в будущее, в устойчивость и конкурентоспособность экономики, отмечали участники X заседания Казахстанско-Российского делового совета.

– Данное, юбилейное, заседание – важный рубеж, подведение итогов многолетней совместной работы и определение новых ориентиров для делового сотрудничества между Казахстаном и Россией, – подчеркнул заместитель сопредседателя КРДС с казахстанской стороны Барзони Набиев. – За годы деятельности совет стал надежным институтом практи­ческого взаимодействия бизнеса двух стран. Он играет роль связующего звена между государственными структурами и предпринимательским сообществом, формирует предложения, направленные на развитие промышленной кооперации, расширение торговли и инвестиционного партнерства. Особое значение придается проектам в сфере промышленной интеграции, совместного производства и импортозамещения. Именно здесь востребованы квалифицированные кадры, специалисты рабочих и инженерно-техничес­ких профессий. Поэтому тема заседания этого года – «Развитие рабочих профессий как ключ к индустриализации и импортозамещению» – полностью соответствует актуальным задачам наших экономик.

Индустриализация действительно невозможна без высоко­профессиональных рабочих кадров. Развитие технологий, переход на умные производства, внедрение цифровых решений и роботизации – все это требует нового уровня компетенций, готовности быстро адаптироваться к изменениям.

В Казахстане в последние годы ведется системная работа в этом направлении. Развивается дуальное образование, при котором обучение совмещается с практикой на производстве. Создаются отраслевые центры компетенций и учебно-производственные полигоны при крупных предприя­тиях. Активно реализуются государственные программы по повышению квалификации и переподготовке кадров для прио­ритетных отраслей. Аналогичные процессы происходят и в России. Все это, по словам Барзони Набиева, создает широкие возможности для обмена опытом и объединения усилий.

Развитие профессионального образования может стать одним из ключевых направлений деятельности Казахстанско-Российского делового совета. В частности, перспективными представляются реализация совместных образовательных программ и стажировок для рабочих и инженеров, создание центров передового опыта на базе промышленных предприя­тий двух стран, развитие парт­нерства между техникумами, колледжами и бизнесом, участие предприятий в формировании образовательных стандартов и подготовке преподавателей-практиков.

Рабочие профессии становятся важным ключевым ресурсом любой страны.

– Сварщики, токари, сборщики, операторы – это те люди, которые превращают инвестиции, вложенные в технологии и оборудование, в реальный продукт. Импортозамещение и индустриализация – не только новые технологии, но и новые компетенции. Мы наблюдаем позитивный процесс переноса и создания новых производственных площадок российских компаний на территории Казах­стана. Это не просто экономичес­кий шаг, а логичное развитие промышленной интеграции, – отметил региональный директор АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в РФ

Ренат Калиев.

В рамках совместных инициатив он предложил разрабатывать двусторонние программы обучения рабочих кадров, включать в контракты на поставку оборудования компонент по обучению и сервису. Также было предложено создать при Экспортно-кредитном агентстве Казахстана и торгово-промышленных палатах единые консультационные центры для предприятий двух стран, расширить каталоги предприятий-экспортеров и промышленных партнеров, указывая возможности для локации и обмена кадрами, поддерживать релоцированные производства через экспортное страхование, гарантии и продвижение на внешние рынки.

Основное слово на заседании было предоставлено представителям учебных учреждений, которые на примерах своих вузов рассказали о профессиональном образовании в эпоху цифровой трансформации, о партнерстве с промышленными компаниями, о социально-культурной адаптации иностранных студентов. Отдельно в повестку дня была включена тема развития социального предпринимательства в РК, создания рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Итогом заседания стало подпи­сание меморандумов: о взаим­ном сотрудничестве между Палатой предпринимателей ЗКО и Торгово-промышленной палатой Оренбургской области, о взаимо­понимании между АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и ТОО «Внешне­торговая палата Казахстана», а также касательно открытия на территории РК дочернего хозяйственного общества ООО «Завод поликарбоксилатов «Орен­буржье» в организационно-правовой форме ТОО «Superplastticizer».

Далее работа форума продолжилась на панельных сессиях. На тематической площадке «Цифровая экономика и искусственный интеллект: подготовка кадров для технологического прорыва» были обсуждены воп­росы, касающиеся национальных стратегий по ликвидации дефицита цифровых навыков и развития ИИ-компетенций, цифровой инфраструктуры и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионах, совместных инициатив в области IT-образования.

В частности, поднимались вопросы академической мобильности, лучшие практики внедрения EdTech-платформ и онлайн-обучения для ускоренного освоения цифровых компетенций, перспективы создания образовательных программ и стартап-акселераторов в сфере ИИ и цифровой экономики (Al-Sana).

Необходимость подготовки кадров для крупных проектов, цифровые сервисы и обмен опытом стали темами докладов на панельных сессиях, посвященных развитию сфер транспорта и логистики, энергетики и промышленности, агропромышленного комплекса.

Эксперты подчеркнули высокую актуальность темы нынешнего форума. Мир переживает не просто технологические изменения, а смену логики труда: роботизация, автоматизация, цифровые решения меняют структуру рабочих мест, но не отменяют их – напротив, потребность в квалифицированных рабочих растет, отметил главный эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Жаслан Нурбаев.

– В Казахстане, как и в России, остро стоит вопрос нехватки кад­ров в сфере промышленнос­ти, строительства, транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Многие отрасли развиваются быстрее, чем система подготовки специалистов. Молодежь часто ориентируется на абстрактные офисные профессии, в то время как реальная экономика нуждается в токарях и сварщиках нового поколения, автоматчиках и операторах производственных линий, механиках и слесарях высокой квалификации, техниках по обслуживанию оборудования и многих других. Рабочие профессии – это интеллектуальный труд, требующий точности, понимания технологий и умения работать в системе. А значит, восстановление уважения и привлекательности рабочего труда – вопрос не только экономики, но и культурных ценностей, – акцентировал эксперт КИСИ.

Стимулом для поиска новых деловых партнеров стала площадка форума «Биржа контактов», участие в которой приняли около 200 представителей бизнеса двух стран, представляющих такие отрасли, как машинострое­ние, энергетика, АПК, химичес­кая промышленность, дерево­обработка, логистика, торговля. После подписания меморандума о взаимопонимании между АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» предприниматели имели возможность рассказать о своей компании, выпускаемой продукции, озвучить предложения по сотрудничеству, а также провести переговоры с потенциальными партнерами.

Кроме того, в рамках ХХІ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Уральске проходит двухдневный молодежно-волонтерский форум. Главные темы сайд-ивента созвучны с главным мероприятием: участники рассматривают тенденции на рынке труда, обсуждают привлекательность рабочих профессий для молодежи, пути повышения предпринимательской активности, развитие экологической ответственности, волонтерской культуры и совместные проекты в сфере молодежной политики.