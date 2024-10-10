«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС

АЭС
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Некоторые люди к аббревиатуре АЭС спешат, как правило, присоединить названия двух атомных станций, ставших символами крупнейших аварий. Руководитель Центра превосходства VERITAS Восточно-Казахстанского технического университета Ернат Кожахметов развеивает гуляющие в соцсетях мифы и рассказывает об уровне безопасности современных реакторов.

коллаж Натальи Ляликовой

По словам руководителя научного центра, в Японии он лично общался со специалистами, участ­вовавшими в ликвидации аварии на «Фукусиме-1». Причиной катастрофы стало землетрясение, спровоцировавшее цунами и затопление трансформаторов.

Отключился свет, не сработали протоколы безопасности. Поднялась температура, топливо расплавилось, произошел хлопок. Другими словами, ситуация связана не с процессами в реакторе, а термическим воздействием.

Казахстану цунами не грозят, наша страна расположена вдали от океанов. Что же касается сейсмической активности, то современные реакторы рассчитаны на работу даже в условиях землетрясения силой 5–9 баллов. Безусловно, такие параметры будут заложены и при разработке проекта в Казахстане.

– В Японии из «Фукусимы» извлекли уроки, – отмечает ­Ернат Кожахметов. – Здесь для АЭС запустили новый протокол безопас­ности. В частности, вся электрическая часть – трансформаторы, генераторы – должна размещаться на возвышенностях. Кроме того, предусматриваются мобильные трансформаторы как раз на случай нештатных ситуаций.

В основе чернобыльской катастрофы, по словам ученого, лежит прежде всего человеческий фактор. Если на японской АЭС протокол безопасности «вырубила» стихия, то на станции в Чернобыле персонал заставили подчиняться непонятным указаниям сверху.

Системы безопасности современных установок исключают саму возможность эксплуатации с отклонением от параметров. Из 13 проектов современных реакторов, предложенных для первой казахстанской АЭС, специалисты на первом этапе отобрали четыре – из Китая, Южной Кореи, России, Франции. Они имеют работающие прототипы с точными показателями по безопасности.

– Современные реакторы снабжены, условно говоря, системой «антидурак», – рассказывает руководитель центра. – В программе заложена нейтрализация опасных действий персонала. Автоматика дает приказ, опускаются стержни, которые тормозят и гасят реактор. Процессы деления прекращаются. Отключить автоматику, как на Чернобыльской АЭС, уже не получится, есть несколько степеней защиты.

По словам Ерната Кожахметова, можно не сомневаться, что в казахстанском проекте АЭС будет использован также опыт Японии. Там сотрудники, заступающие на смену, проходят психиатри­ческий и медицинский контроль. Кроме того, японцы ежегодно проводят аттестацию специалистов на стендах, где можно смоделировать любой режим, включая аварийную ситуацию.

#безопасность #ВКО #АЭС #атомная энергетика #реакторы

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