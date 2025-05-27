В Атырау готовятся сдать в эксплуатацию новый реабилитационный центр для людей с особыми потребностями на 150 мест, сообщает Kazpravda.kz

Фото: РСК Атырауской области

По информации руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурбергена Кусаинова, строительно-монтажные работы были начаты в июле 2023 года.

– На сегодняшний день завершено строительство объекта, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству. 83 кабинета нового реабилитационного центра, рассчитанного на 150 мест, будут оснащены всем необходимым оборудованием, - сказал Нурберген Кусаинов.

Как отметил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Полымбет Хасанов, новый центр позволит людям с инвалидностью адаптироваться к социальной жизни, получать психологическую поддержку и улучшить свое здоровье.

На сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано более 26 тысяч человек с особыми потребностями, из них более 4 500 – дети.

В новом центре пациентам специальную социальную и медицинскую помощь будут оказывать порядка 100 специалистов. Планируется, что ежегодно реабилитацию смогут пройти около тысячи детей и взрослых с ограниченными возможностями.