Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей

– Я пришел в редакцию, будучи студентом факультета журналис­тики КазГУ имени С. М. Кирова, на должность учетчика писем. Шел 1988 год. Штат редакции на тот момент составляли 25 человек, – рассказывает Альмжан Аскарович. – Отдел писем был первой ступенью моего пути на журналистском поприще. Тогда в «ДР» шли письма мешками, в буквальном смысле слова, и на каждое письмо редакция должна была отвечать. Ребята присылали свои произведения, участвовали в различных конкурсах, которые инициировала газета. Тираж «Дружных» в то время насчитывал 250 тысяч экземп­ляров. В первые годы моей работы газета выходила два раза в неделю на четырех полосах. Сегодня, отмечу, мы также продолжаем получать письма, но только электронные. Ребята нам пишут, читают нас. Значит, газета продолжает жить.

– Альмжан Аскарович, а каков сегодняшний штат «Дружных ребят»?

– Сегодня в газете работают пять человек, включая четырех журналистов и одного корректора. Это я, мой заместитель Ольга Владимировна Рыбкина, ответственный секретарь Сарина Салимовна Акашева, редактор отдела Ольга Николаевна Гумирова, корректор Елена Геннадиевна Мазина. Ольга Владимировна – прекрасный журналист, замечательный организатор рабочего процесса. Ольга Николаевна – талантливый детский писатель, настоящая сказочница, она – наш кладезь интересных идей. Сарина Салимовна пришла в редакцию юнкором в шестом классе. Да так и связала свою жизнь с нашей газетой. С нами работает замечательный дизайнер Нуржан Асанов. Авторами и создателями газеты являются и молодые ребята, которые становятся юнкорами «ДР». К нам приходят молодые, дерзкие, активные и интересующиеся подростки, которые берут редакционные задания и отправляются создавать свои уникальные материалы, репортажи.

– Какого возраста самые активные читатели? Кто из ребят становится непосредственным создателем публикаций, в том числе рассказов, стихов?

– Разумеется, это ученики среднего звена школ, хотя и первоклассники нас очень любят. Наша газета всегда была и является первой и основной площадкой для начальной пробы пера молодежи, которая в будущем планирует связать свою жизнь с журналистикой. Поэтому старшеклассники также активно вовлекаются в совместную работу с нашей газетой. Мы уже на протяжении 15 лет проводим с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби конкурс под названием «Хочешь стать журналистом?» Юные корреспонденты нашей газеты, которые становятся его лауреатами, получают дополнительные бонусы при поступлении на факультет журналистики. Таким образом, многие ребята поступают в КазНУ именно на журфак благодаря тому, что принимают участие в творческом состязании, инициированном «Дружными ребятами».

– Альмжан Аскарович, отслеживаете ли Вы судьбу тех школьников, кто печатался на страницах газеты «Дружные ребята», пробуя себя в амплуа поэта или писателя?

– Дети постоянно, вне зависимости от времени, так было раньше и так происходит сейчас, присылают нам свои произведения. Достойные публикации непременно появляются на страницах нашей газеты. Конечно, ребят это очень вдохновляет, и они продолжают писать, совершенствоваться.

– «Дружным» скоро 90! На мой взгляд, ваша газета еще уникальна тем, что призвана отвечать интересам и запросам детей, а они ведь бесконечно меняются, особенно сегодня, в период развивающихся технологий...

– Мы стараемся идти в ногу со временем и учиться у наших читателей, юнкоров. Постоянно взаимодействуя с детьми, молодежью, могу сказать, что современные ребята очень талант­ливы. Многие из них являются участниками различных творчес­ких конкурсов и научных олимпиад, а некоторые становятся победителями или завоевывают призовые места. Робототехника – то направление, в котором казахстанские дети достигают больших успехов на международном уровне. Они – будущее нашей страны, двигатели технического прогресса. Вы знаете, нередко в разговорах о прошлом и современном поколении «побеждает» прошлое. Но мы ведь с вами не пойдем по этому пути, верно? Могу сказать, что раньше все дети были причесаны «под одну гребенку» – белый верх, черный низ, красный галстук, и если сделал шаг влево – уже не пионер. Сейчас, конечно, ощущается присутствие свободы во всем, в том числе в одежде, во взглядах, в увлечениях. Сегодняшние дети, в отличие от нас, очень самостоя­тельные, они знают, чего хотят, выбирают свою стезю, идут по ней и добиваются своих целей. Они прекрасно понимают, что мир сегодня открыт для них и в нем царит конкуренция. Тем не менее любовь к Родине, к своей земле им совсем не чужда. И все это подтверждается в их материалах, эссе в том числе.

– В настоящее время печатные издания в Казахстане могут жить в основном благодаря поддержке государства. Речь о самоокупаемости уже давно не идет. Ощущают ли трудности сегодня в этом плане «Дружные»?

– Я хорошо помню конец 90-х годов, когда меня только назначили главным редактором газеты. Тогда в течение девяти месяцев нам не платили зарплату. Я собрал редакционный коллектив и сказал: «Друзья мои, пожалуйста, не оставляйте газету! Дети тут не причем, их обманывать нельзя. Юные читатели заплатили свои деньги и хотят получать газету». И, представьте, никто из журналистов в то время не уволился. Многие продолжили работать, а некоторые по сей день трудятся во благо газеты и наших юных читателей. Мы смогли пережить тот непростой для нас всех период. Сейчас без поддержки государства мы, как и вся остальная печатная пресса, не смогли бы выходить. Да, какая-то часть тиража покрывает подписка, но это, конечно, мизер в сравнении с теми расходами, которые требуются на беспрерывный выход нашей еженедельной газеты. Поэтому мы очень благодарны Правительству, поддерживаю­щему нас. Было бы замечательно, если бы Министерство просвещения поспособствовало тому, чтобы в библиотеках школ страны присутствовала наша газета. Но пока контакта с министерством в этом вопросе мы, к сожалению, не нашли…

Вы знаете, раньше было положено, чтобы в каждой респуб­лике Центрально-Азиатского региона бывшего СССР выходило хотя бы одно детское издание на русском языке. Могу уверенно сказать о том, что «Дружные ребята» на сегодняшний день – единственное в Центральной Азии русскоязычное издание для детей с такой богатой историей, которое продолжает работать и развиваться. Это большой плюс не только для нас, но и для наших юных читателей. Надеюсь, мы и дальше будем выпускать газету и радовать детей!