Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Общество
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Юлия Миленькая
Альмжан Акбаров трудится в газете 35 лет, из них почти 25 является ее главным редактором. За годы работы в «Дружных ребятах» (далее – «ДР») вместе со своими коллегами он открывал яркие таланты, становился свидетелем интересных событий, а самое главное – не перестал удивляться и восхищаться детьми. Вместе с юными читателями, героями и корреспондентами газеты Альмжан Аскарович охотно познает все новое, благодаря им он верит, что завтра непременно будет еще лучше, чем вчера и сегодня.