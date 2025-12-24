Там жителей и гостей столицы не только обеспечат свежим мясом, но и подарят атмосферу традиционного праздника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане c 26 по 31 декабря будет проходить праздничная новогодняя ярмарка «Соғым-FEST», в которой примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Также в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятия проходят каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.