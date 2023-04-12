У Казахстана будет свой цифровой паспорт безопасности – МЧС

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий приступил к реализации проекта по созданию цифрового паспорта безопасности Казахстана и интерактивных карт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: instagram.com/tjm_mchs/

Казахстан уязвим для последствий изменения климата, и в стране уже наблюдается рост температуры воздуха. Изменение климата усиливает риски возникновения бедствий, при этом территория нашей страны подвержена практически всем видам стихийных и техногенных угроз.

В этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет активную работу по созданию Единой информационной системы, позволяющей обеспечить более эффективное оперативное реагирование на ЧС, своевременное предупреждение населения и принятие необходимых мер для минимизации возможных последствий.

В 2022 году МЧС разработало и утвердило Архитектуру цифровизации ведомства, которая позволила Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий определить имеющиеся проблемы, обозначить текущие тренды цифровизации в области гражданской защиты и разработать предложение по созданию интерактивных карт и цифровых паспортов безопасности регионов Казахстана.

В апреле центр при поддержке ОБСЕ приступил к первому этапу проекта по созданию интерактивных карт и цифровых паспортов безопасности регионов РК.

Как отмечается на сайте Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, создаваемая единая Геоинформационная система позволит представить субъектам управления ЧС достоверную информацию о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, единая ГИС будет включать в себя интерактивную карту хронологий всех возможных ЧС природного и техногенного характера, оценки риска, анализа чрезвычайных ситуаций и модуля по расчету возможного ущерба.