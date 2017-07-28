​Создан координационный центр

Проектный офис центра расположился в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова, сообщает региональная служба коммуникаций. В его состав вошли представители государственных органов, молодежного ресурсного центра, деятели культуры и работники сферы образования. В числе основных направлений работы нового органа – реализация проектов «Туған жер», «Сакральная география», «100 новых лиц».

Последнее направление ориентировано на воспитание молодежи на примере не только известных людей, достигших высоких успехов и внесших большой вклад в развитие страны, но и самых обычных наших современников: волонтеров, меценатов, спасателей, отличившихся добрыми делами.

– Мы должны находить таких людей и рассказывать о них, чтобы сделать эти истории примером для других. Это и есть формирование общественного сознания, – отметил глава экспертного совета Координационного центра, доктор историчес­ких наук Мухтар Абельсеит.

В состав экспертного совета вошли ученые, краеведы, представители Ассамблеи народа Казахстана по Атырауской области и представители СМИ. Его члены рассматривают предложения, поступившие от неправительственных организаций, этнокультурных объединений, молодежных и ветеранских организаций, частных лиц по проведению мероприятий.