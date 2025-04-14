Создание промышленного кластера вокруг Тенгиза обсудил Бектенов с главой Chevron

Экономика,Правительство
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Олжас Бектенов обсудил с главой Chevron Майклом Уиртом вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли и создание промышленного кластера вокруг Тенгиза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Chevron Майклом Уиртом по вопросам взаимодействия в области нефтедобычи и нефтепереработки.  

Стороны обсудили реализацию действующих совместных проектов, перспективы развития отечественной нефтегазохимии на примере работы первого полипропиленового завода KPI и строительства крупнейшего полиэтиленового комплекса мощностью 1,25 млн тонн продукции в год. Также рассмотрены вопросы строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью 4,5 млрд м3 сырого газа в год на месторождении Карачаганак.

Внимание уделено реализации Проекта Будущего Расширения (ПБР) на месторождении Тенгиз. Олжас Бектенов подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения местного содержания посредством развития на базе Тенгиза промышленного кластера, ориентированного на увеличение внутренней добавленной стоимости. Это придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса. С учетом рекомендаций Министерства энергетики, отмечена необходимость актуализации проектных решений для рационального освоения запасов Тенгиза, а также подготовки программы по поддержанию высокого уровня промышленной безопасности.

Кроме того, обсуждены вопросы диверсификации маршрутов транспортировки нефти и построения новых цепочек поставок энергоресурсов.

#Правительство #Бектенов #Chevron

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