Создание Центра ООН в Алматы поддержано

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Ануар Калмыков

Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регио­нального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Инициатором документа выступил Казахстан от имени центральноазиатских государств.

В качестве соавторов резолюцию поддержали 152 государства – члена ООН, что подчеркивает высокую значимость инициативы и широкий международный консенсус.

«Это значимый внешнеполитический успех Казахстана.­ Глава государства выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы. Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе», – отметил по этому поводу Советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

Создание Центра ООН по ЦУР является важным шагом в реализации инициативы Президента Казах­стана Касым-Жомарта Токаева, впервые представленной на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда он предложил разместить центр на базе нового здания Международных организаций в Алматы, где уже функционируют 18 агентств ООН.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан как крупнейшая экономика региона заинтересован в укреплении сотрудничества между странами и устойчивом развитии Центральной Азии, играя ключевую роль в продвижении региональной интеграции.

Как отмечается в сообщении Минис­терства иностранных дел, возрастающая роль средних держав в глобальном управлении подчеркивает значимость усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития и стабильности. Наша страна продолжает укреплять свою роль как важного моста между ведущими мировыми центрами силы и выступает катализатором международного сотрудничества.

Центр ООН по ЦУР станет ключевой платформой для координации международных и региональных усилий, обмена передовыми практиками, техничес­кой помощи и реализации совместных проектов. Он будет работать в тесном сотрудничестве с правительствами, меж­дународными организациями, частным сектором и гражданским обществом для достижения конкретных и измеримых результатов.

Кроме того, центр внесет сущест­венный вклад в процессы ревитализации системы ООН, способствуя повышению эффектив­ности деятельности структуры на региональном уровне. Его работа будет направлена на усиление координации между агентствами ООН, адаптацию глобальных инициатив к региональным потребностям и продвижение инклюзивного многостороннего сотрудничества, что отвечает актуальным реформам организации, направленным на повышение ее оперативности и действенности.

Принятие данной резолюции подчеркивает глобальную поддержку регионального подхода к устойчивому развитию и демонстрирует готовность мирового сообщества содействовать прогрессу Центральной Азии и Афганистана.

#ООН #Алматы #центр

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