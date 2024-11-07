Созданы условия – таланты найдутся

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Две современные школы открылись в Шымкенте.

фото пресс-службы горакимата

Комфортабельную и безо­пасную образовательную среду предлагают ученикам новые школы, построенные в рамках национального проекта «Комфортная школа». Одна из них расположена в микрорайоне «Нұршуақ», вторая – в жилом массиве «Қарабастау». Первое здание рассчитано на 2 000 ученичес­ких мест, а второе – на 1 200.

Оба микрорайона остро нуждались в школах. Многолетнее ожидание учеников и педагогов вознаградилось: комфортабельные школы построены и оборудованы в соответствии с современными требованиями, с учетом предъявляемых стандартов. Со второй четверти здесь сядут за парты дети, радуясь возможности учиться в прекрасных условиях, к тому же рядом с домом. Достаточно сказать, что до ввода в эксплуа­тацию этих двух объектов в 13 городских школах число учеников в разы превышало их проектную мощность.

Руководитель управления образования города Шымкента Нургуль Шамшиева считает, что национальный проект устранит дефицит мест в образовательных учреждениях. Несколько лет назад Шымкент избавился от занятий в три смены, но рост числа первоклассников чуть было не вернул к подобной практике. Спасает строительство дополнительных зданий к уже существующим и то внимание, которое мегаполису уделено при разработке национального проекта «Комфортная школа».

– Уже само название проекта говорит о том, что будут соз­даны условия для комфорт­ного и безопасного обучения, – говорит Нургуль Шамшиева. – В Шымкенте будет возведено 19 школ такого формата, при этом 11 из них сдадут в эксплуа­тацию до конца текущего года. Каждая примет свыше тысячи учеников.

Все учебные заведения, построенные по проекту «Комфортная школа», имеют общую планировку. Школа разделена на блоки для младших и старших классов, что способствует лучшей адаптации детей к образовательному процессу. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для детей с особыми потребнос­тями. Учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами, предусмотрены STEM-лаборатории, классы робототехники, четыре спортивных, один хореографический залы, а также кабинеты по культуре питания, дизайну и технологиям. Каждый класс оснащен специальной мебелью.

Позаботились разработчики проекта и о ­творческом развитии учащихся, к услугам которых коворкинг-зоны и уголки отдыха. Для активного досуга предусмот­рены игровые и спортивные площадки.

В приоритете и безопас­ность учеников и педагогического коллектива. В здании и по периметру территории школы установлены цифровые камеры видеонаблюдения и турникеты, обеспечивающие высокий уровень безопасности.

Участие в церемонии открытия школы принял аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Обращаясь к родителям будущих учеников, он призвал их воспитывать у детей бережное отношение ко всему, что делается для горожан.

– Эта школа построена в первую очередь на ваши деньги, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Средства государства – это ваши средства, а значит, и строятся социальные объекты на народные деньги. Донесите эту мысль до ваших детей. Пусть они бережно относятся ко всему, что делается для них.

Родители школьников выразили благодарность за соз­дание таких условий для детей, отметив, что новая школа отвечает всем образовательным стандартам и способствует всестороннему развитию учащихся.

#Шымкент #Образование #школа #Комфортная школа

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