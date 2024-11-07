Созданы условия – таланты найдутся Статьи 7 ноября 2024 г. 4:00 3 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Две современные школы открылись в Шымкенте. фото пресс-службы горакимата Комфортабельную и безопасную образовательную среду предлагают ученикам новые школы, построенные в рамках национального проекта «Комфортная школа». Одна из них расположена в микрорайоне «Нұршуақ», вторая – в жилом массиве «Қарабастау». Первое здание рассчитано на 2 000 ученических мест, а второе – на 1 200. Оба микрорайона остро нуждались в школах. Многолетнее ожидание учеников и педагогов вознаградилось: комфортабельные школы построены и оборудованы в соответствии с современными требованиями, с учетом предъявляемых стандартов. Со второй четверти здесь сядут за парты дети, радуясь возможности учиться в прекрасных условиях, к тому же рядом с домом. Достаточно сказать, что до ввода в эксплуатацию этих двух объектов в 13 городских школах число учеников в разы превышало их проектную мощность. Руководитель управления образования города Шымкента Нургуль Шамшиева считает, что национальный проект устранит дефицит мест в образовательных учреждениях. Несколько лет назад Шымкент избавился от занятий в три смены, но рост числа первоклассников чуть было не вернул к подобной практике. Спасает строительство дополнительных зданий к уже существующим и то внимание, которое мегаполису уделено при разработке национального проекта «Комфортная школа». – Уже само название проекта говорит о том, что будут созданы условия для комфортного и безопасного обучения, – говорит Нургуль Шамшиева. – В Шымкенте будет возведено 19 школ такого формата, при этом 11 из них сдадут в эксплуатацию до конца текущего года. Каждая примет свыше тысячи учеников. Все учебные заведения, построенные по проекту «Комфортная школа», имеют общую планировку. Школа разделена на блоки для младших и старших классов, что способствует лучшей адаптации детей к образовательному процессу. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для детей с особыми потребностями. Учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами, предусмотрены STEM-лаборатории, классы робототехники, четыре спортивных, один хореографический залы, а также кабинеты по культуре питания, дизайну и технологиям. Каждый класс оснащен специальной мебелью. Позаботились разработчики проекта и о творческом развитии учащихся, к услугам которых коворкинг-зоны и уголки отдыха. Для активного досуга предусмотрены игровые и спортивные площадки. В приоритете и безопасность учеников и педагогического коллектива. В здании и по периметру территории школы установлены цифровые камеры видеонаблюдения и турникеты, обеспечивающие высокий уровень безопасности. Участие в церемонии открытия школы принял аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Обращаясь к родителям будущих учеников, он призвал их воспитывать у детей бережное отношение ко всему, что делается для горожан. – Эта школа построена в первую очередь на ваши деньги, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Средства государства – это ваши средства, а значит, и строятся социальные объекты на народные деньги. Донесите эту мысль до ваших детей. Пусть они бережно относятся ко всему, что делается для них. Родители школьников выразили благодарность за создание таких условий для детей, отметив, что новая школа отвечает всем образовательным стандартам и способствует всестороннему развитию учащихся. #Шымкент #Образование #школа #Комфортная школа