Создательнице финпирамиды Chia Tai Tianging вынесли приговор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кокшетау вынесен приговор в отношении горожанки, которая создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, сообщает Kazpravda.kz.

Сотрудники прокуратуры установили, что гражданка «Н» с целью привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging. Обманным путем она заполучила от доверчивых вкладчиков более 291 миллиона тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу CP Group.

«Решением суда гражданка «Н» признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 5 лет», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре Кокшетау призвали граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

Напомним, проверить компанию на признаки финпирамиды зможно посредством телеграмм бота «Baiqa, piramida!»

Также ранее сообщилось, что рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram.