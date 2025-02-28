Созидательная поступь ассамблеи

Очевидно, что данное достижение во многом является результатом взвешенной и гармоничной политики государства в сфере межэтнических отношений. Казахстан сумел сделать полиэтничность своим преимуществом. И созданная 30 лет назад Ассамблея народа Казахстана стала важным инструментом реализации этой политики, нацеленной на укреп­ление стабильности, единства и согласия в казахстанском обществе, сохранение самобытной культуры представителей более чем 100 этносов, объединенных вокруг нациеобразующего казахского этноса. Ассамблея стала живым и динамичным организмом, который постоянно развивается, адаптируется, оперативно реагирует на новые вызовы и запросы.

Утверждение независимым Казахстаном унитарной формы государственного устройства, недопущение сепаратизма в условиях полиэтничности общества поставило перед руководством страны сверхважную и сложную задачу: нужно было обеспечить принятие превентивных мер по недопущению межэтнических конфликтов при их максимальной деполитизации.

Идея объединения национально-культурных центров, возникших на рубеже 1980–1990-х годов, на постоянной основе впервые была озвучена руководством страны в 1992 году в Алматы на Первом форуме народов Казахстана. После проведения подготовительной работы 1 марта 1995 года Указом Президента была учреждена Ассамблея народа Казахстана как консультативно-совещательный орган при Президенте. После статус новой структуры был закреп­лен и в Конституции РК, что свидетельствовало о признании Ассамблеи как необходимого и важного общественного института. Во всех областных центрах также были образованы малые ассамблеи. На местах разрабатывались положения, в которых определялись цели, задачи и основные функции их работы, права и обязанности членов. АНК имеет парламентское представительство – ранее от ассамблеи избирались девять депутатов Мажилиса, после конституционной реформы 2022 года Президент назначает пять сенаторов по рекомендации АНК.

Подписание Президентом РК 18 октября 1995 года Указа об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана подтверж­дало стратегическую линию развития страны, основанную на приоритете сохранения меж­этнического согласия.

Разработанные в дальнейшем Стратегия АНК, Закон «Об Ассамблее народа Казахстана»,­ Доктрина­ национального единства народа Казахстана, Положение об Ассамблее народа Казахстана­ обеспечили ее юридическое оформление и дальнейшее динамичное развитие. Эти документы закрепили основные принципы государственной политики Казах-

стана­ в сфере межэтнических отношений, основанные на идеа­лах свободы, равенства и согласия, взаимоуважения и взаимной поддержки всех членов общества, приоритете прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений.

Подтверждением высокой степени важности общенационального единства и согласия стало провозглашение 2015 года Годом Ассамблеи народа Казахстана, приуроченного к 20-летию со времени ее образования. Такие меры еще больше сплотили народ, и Казахстан привлек внимание международной общественности к отечественному опыту гармонизации межэтнических отношений, а также обеспечил успешную реализацию ряда мегапроектов, таких как «Дорожная карта мира и согласия», «Большая страна – большая семья» и других.

Ассамблея содействовала разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства, формированию казахстанского патриотизма, развитию государственного языка и других языков казахстанских этносов. Она участвовала в общественно-политической экспертизе законопроектов по вопросам этнополитики, популяризации казахстанской модели общественного согласия и общенацио­нального единства в стране, осуществляла просве­тительскую и издательскую дея­тельность, проводила мониторинги сферы межэтнических отношений. Она оказывала поддержку казахской диаспоре по сохранению и развитию родного языка, культуры и традиций, способствовала укреп­лению ее связей с исторической родиной, выработке рекомендаций и реа­лизации практических мер по урегулированию разногласий и споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений.

Важным шагом в сохранении и укреплении единства полиэтнического Казахстана на осно­ве общей истории, памяти о совместных испытаниях, пережитых благодаря поддержке казахов и всех этносов стало празднование 1 марта 2016 года Дня благодарности. Он встретил поддержку среди широких слоев населения, благодаря которой праздник стал отмечаться на постоянной основе и его неизменной составляющей стала благотворительная и волонтерская деятельность.

В период пандемии COVID-19 волонтерская деятельность Ассамблеи народа Казахстана получила особый импульс к развитию. Все мы помним большую общереспубликанскую акцию «Біз біргеміз». В ней были задействованы этнокультурные объединения, советы общественного согласия, матерей, Ассоциация предпринимателей АНК, молодежь ассамблеи и в целом все ее структуры. Ассамблея впервые стала работать как общественная служба гражданского представительства, как новый социальный лифт и как благотворительное сообщество.

В период весенних паводков 2024 года ассамблея вновь стала авангардом волонтерской и благотворительной деятельности. Эту работу Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особо: «Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди, а эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации… Во время моих встреч с жителями затопленных районов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстан­ской, Костанайской областей они выражали признательность членам АНК за их неравнодушие и своевременно оказанную помощь».

По инициативе Ассамблеи народа Казахстана были реализованы многие научные и социально-значимые проекты: международный форум «Память во имя будущего», приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода; международный, постоянно действующий семинар «Беседы на Великом шелковом пути», проекты «Қазақтану», «Bіlіm», «Бiрлiк», «Тіл дарын», «Мың бала», «Караван добра и милосердия» и другие.

В 2009 году был создан Научно-экспертный совет ассамблеи. Данная структура позволяет осуществлять научные исследования с привлечением отечественных и зарубежных ученых, проводить научную оценку процессов в социально-экономической, этнополитической и конфессиональной сферах и разработку рекомендаций для соответствующих органов Респуб­лики Казахстан. Во всех областных центрах страны были созданы научно-экспертные группы, входящие в структуру НЭС АНК и обеспечивающие научно-аналитическое сопровож­дение ее деятельности.

Особое место в структуре ассамблеи занимают воскресные школы, действующие на базе домов дружбы, посещая которые дети имеют возможность изучать родной язык. Эти школы являются центрами получения дополнительного образования и воспитания.

Для включения системы высшего образования в работу по укреплению гражданской идентичности и национального согласия в казахстанском обществе с 2013 года в вузах республики стали открываться кафедры АНК. Первая такая кафедра была открыта в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, на базе которого в целях создания единой методической базы и координации деятельности в октябре 2014 года была образована и Ассоциация­ кафедр АНК.

Эти кафедры одновременно являются структурным звеном и вуза, и ассамблеи. Осуществляя основные направления работы – образовательное, научное и воспитательное – при тесном взаимодействии с внешними организациями, кафедры АНК выступают научно-методическими площадками, соединяющими научный потенциал вузов с прак­тической деятельностью многих структурных звеньев АНК, являясь своеобразным мостом между ассамблеей и студенческой молодежью. Стало новшеством внедрение в 2021 году в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева кафедрой АНК на факультете международных отношений инновационной образовательной программы магистратуры «Этнополитология», а в 2023 году – научно-педагогической программы докторантуры «Дипломатия и менеджмент в этнополитике», которые предусматривают обу­чение по новым практико-ориентированным дисциплинам и направлены на скрупулезное научно-исследовательское изу­чение сферы межэтнических отношений.

В июне 2014 года была создана еще одна структура – Рес­публиканское государственное учреж­дение «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, ныне оно находится в структуре Министерства культуры и информации. Основная цель этого учреждения заключалась в соз­дании эффективной системы организационного, финансового, материально-технического обеспечения и функционирования ассамблеи, развитии ее связей с общественностью. В регионах местными исполнительными органами также были созданы аналогичные государственные учреждения, обеспечивающие работу региональных ассамблей.

С 2014 года стали создаваться советы матерей, которые содействовали реализации цели ассамблеи в обеспечении общественного согласия и национального единства путем укрепления институтов семьи и материнства, а также в осуществлении мер по культивированию традиционных семейных ценностей и сохранению преемственности поколений, профилактике асоциального поведения в молодежной среде.

В 2015 году для профилактики конфликтов и досудебного урегулирования споров при ассамблее был создан Центр медиации. Повсеместно при областных ассамблеях народа Казахстана были открыты кабинеты медиации, которые стали вести общественный прием и помогать гражданам в разрешении конфликтов или споров.

В 2019 году при содействии Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, Института географии и Института информационных и вычис­лительных технологий была разработана интерактивная научная историческая карта «Народ Казах­стана» на казахском, русском и английском языках.

В 2020 году появилось новое подразделение – Комитет по развитию межэтнических отношений, первостепенной задачей которого стало совершенствование системы управления межэтническими процессами в центре и на местах. Для обеспечения научного подхода к совершенствованию государственной политики в сфере обеспечения общенационального единства, целевой научно-аналитической работы в области межэтнических отношений и формирования системы раннего предупреждения межэтнической напряженности 2 мая 2020 года Постановлением Правительства РК был создан Институт прикладных этнополитических исследований. Для вовлечения молодежи в процесс формирования казахстанского патриотизма, поддержки молодежных инициатив в рамках деятельности ассамблеи и развития социальной активности в 2021 году было образовано республиканское общественное объединение «Ассамблея жастары».

Таким образом, АНК – институт, интегрированный в систему государственной власти и граж­данского общества. Причастность к государственной сфере проявляется через связь с Президентом, акимами и отраслевыми исполнительными органами, включая региональный уровень.

Мировое сообщество с большим вниманием изучает дея­тельность АНК. С просьбой ознакомиться с казахстанским опытом обращались представительства из Болгарии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Китая, Малайзии, США, России, Турции, Армении, Канады, Южной Кореи, Польши, Венгрии, Финляндии и других стран мира. По примеру Казахстана аналогичные общественные структуры стали создаваться в ряде стран СНГ – России и ее субъектах (Чеченской Республике, Якутии, Башкортостане, Татарстане), Кыргызстане, а также Молдове.

Казахстанский опыт получил высокую оценку Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который в свое время сказал: «Казахстан может служить примером мирного сосуществования различных наций. Можно рассматривать многообразие как благословение, а не как бич. Благодаря вам различные этнические, культурные, религиозные и профессиональные группы, которые составляют эту великую нацию, могут участвовать в принятии тех решений, которые влияют на их жизнь».

После 2019 года в общественной дискуссии в отношении Ассамблеи народа Казахстана звучали разные мнения, в том числе поднимался вопрос о целесообразности продолжения деятельности этой структуры. Ответом на эти нападки стали выступления и послания народу Казахстана Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в которых он заверял, что курс страны по сохранению единства и согласия в казахстанском обществе остается неизменным и подчеркивал роль АНК в этой работе. В частности, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, Глава государства особо подчеркнул: «Мы создадим общество равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граж­дане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны. Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу «единство в многообразии».