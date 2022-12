Созидательная сила «четвертой власти»

Модератором открывающей сессии форума стал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. Он отметил высокий сос­тав участников мероприятия, подчеркнув, что авторитетные в медиа­индустрии специа­листы приехали в Астану, чтобы обсудить принципиальные вопросы и направления развития данной сферы, поговорить о самых важных вызовах и трендах.

На открытии форума выступили Государственный советник РК

Ерлан Карин, 11-й Президент Турции Абдулла Гюль, Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов, 3-й Президент Монголии Намбарын Энхбаяр.

Ерлан Карин после того, как зачитал приветственный адрес Президента Касым-Жомарта Токаева, отметил, что Центральная Азия – важный стратегический регион, развитию и взаимодействию с государствами которого Казахстан всегда уделяет приоритетное значение. Поэтому неудивительно, что первый медиафорум стран ЦА проходит именно в Астане.

Сотрудничество в сфере медиа, культурно-гуманитарное измерение взаимодействия в целом имеет большое значение с точки зрения развития государств Центральной Азии и укрепления их кооперации.

Экс-президент Турции Абдулла Гюль отметил, что современный мир характеризуется глобальными тектоническими сдвигами, и 2022 год стал особенно сложным, усугубив проблемы и обострив вызовы не только на Евразийском пространстве, но и во всем мире. Происходящие изменения диктуют необходимость выстраивания нового миропорядка, в условиях которого станет возможным решение застарелых проблем и новых задач. В этом новом миропорядке у Центральной Азии будет своя особая роль.

Спикер также подчеркнул, что новый миропорядок потребует от государств стать более ответственными как во внутренних вопросах, так и в международных отношениях, быть более подотчетными, прозрачными, приверженными сотрудничест­ву и гибкими. И здесь, по мнению

Абдуллы Гюля, особое значение прио­бретают деятельность масс-медиа и влияние, которое они оказывают.

Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий мир стал беспрецедентно открытым – можно оперативно получать информацию из любой точки мира и так же оперативно на нее реагировать. Медиа стали зеркалом, которое отражает на весь мир то, что происходит внутри стран.

– Это все становится возможным благодаря свободе слова. Благодаря медиа сегодня невозможно скрывать то, что происходит вокруг нас, в мире. Медиа способствуют тому, что страны и правительства становятся все более прозрачными и подотчетными. Медиа являются критически важным фактором обеспечения надлежащего государственного управления, – отметил экс-президент Турции.

Говоря об эффективном управлении, он отметил опыт Казахстана, который с момента обретения независимости сконцентрировался на самых важных вопросах: обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности, выстраивание хороших добрососедских отношений со всеми странами мира, обеспечение безопасности на глобальном уровне.

Кроме того, Казахстан открыто продвигал региональное сотрудничество в ЦА, институционализировал сотрудничество тюркоязычных государств. За короткий период республика обрела региональное и международное признание, стала первым центральноазиатским государством, избранным в непос­тоянные члены Совета Безопаснос­ти ООН.

– Проходящие сейчас в Казахстане политические реформы повышают устойчивость государства и качест­во управления. Касым-Жомарт

Токаев инициировал впечатляющие реформы в стране для передачи больших полномочий Парламенту, для повышения коммуникаций с обществом и Правительством, устанавливая систему сдержек и противовесов в принятии решений для наделения большими полномочиями казах­станских институтов. Эти реформы приводят к децентрализации власти, предотвращению монополий, привилегированного доступа к ресурсам, обеспечивают участие людей в управлении государством. Более того, реформы дают возможность международным партнерам развивать сотрудничест­во с Казахстаном в различных областях, – отметил Абдулла Гюль.

Говоря о событиях «трагического января», спикер обратил внимание на то, что они стали в том числе демонстрацией огромной роли СМИ. Масс-медиа, по его словам, должны просвещать общество и защищать его от дезинформации, играть образовательную, просветительскую роль. Новые технологии, искусственный интеллект, «большие данные» дают новые преимущества, и эти инструменты должны использоваться во благо.

– Правительства не должны боять­ся СМИ. Свободные, открытые СМИ борются за подотчетность, открытость, они окажут влияние, если возникнет попытка правительств пойти в неправильном направлении. Таким образом СМИ способствуют надлежащему управлению. Страны Центральной Азии, подтвердившие свою геополитичес­кую, геостратегическую важность, должны развивать СМИ, которые будут на одной волне со свободным миром. Это готовит нас к будущему и создает возможности для того, чтобы озвучить свои позиции на мировой арене.

Право на информацию является жизненно важным. Для того чтобы реализовать это право, нам нужно поддерживать возможности СМИ в плане создания контента, предос­тавлять платформы для обмена опытом и передовыми практиками. Считаю, что наш нынешний форум обеспечит прекрасную площадку для обсуждения данных вопросов и принятия усилий в будущем, – резюмировал экс-президент Турции.

В ответ на выступление спикера Дархан Кыдырали отметил, что проведение Казахстаном Первого Цент­рально-Азиатского медиафорума демонстрирует: Казахстан понимает и ценит вклад медиаиндустрии в развитие страны и дружеских межгосударственных отношений.

Региональная идентичность

Госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов большое внимание уделил вопросам формирования региональной идентичности стран Центральной Азии, формированию общего понимания направлений и приоритетов развития наших государств.

– За 30 лет независимости каж­дая страна региона прошла свой большой путь становления, каждое государство по-своему преподносило себя глобальному миру, формировало подходы к сотрудничеству с партнерами. Но единой региональной повестки выработано не было. Сегодня Центральная Азия представлена как коллективный участник на многочисленных диалоговых площадках. Как регион мы взаимодействуем со всеми ключевыми внешними игроками, у которых есть долгосрочные интересы в ЦА, это Китай, Россия, Турция, страны ЕС, США, Япония, Индия, Южная Корея, Иран. Но главная проблема заключается в том, что у них всех есть свое видение региона, а у нас самих этого общего видения нет, – отметил он.

По мнению Госсекретаря Кыргызстана, есть немало объективных и субъективных факторов, препятствующих его выработке, это и политическое соперничест­во, и пограничные конфликты, и неравномерное экономическое развитие. Но вместе с тем очевидно, что сегодня есть политическая воля лидеров пяти государств, понимание необходимости расширения многостороннего взаимо­выгодного сотрудничества и углубления региональной кооперации и интеграции.

– Конечно, мы должны сотрудничать и в медиаизмерении. В первую очередь это затрагивает проблемы безопасности, которые выходят за рамки национальных государств. На таких форумах, как этот, мы должны обсуждать вопросы информационной безопасности. События в мире развиваются стремительно. Тектонические сдвиги переживает глобальная архитектура безопасности. Очевидно, что в настоящий момент в одиночку справиться с многочисленными угрозами и вызовами безопасности, в том числе информационной, становится все труднее. Нам необходимо выработать общее понимание этих угроз и способов противостояния им, а также перейти от деклараций к конкретным действиям, – отметил Суйунбек Касмамбетов.

Он также подчеркнул: странам регио­на необходимо осознание и конструи­рование общих культурных корней, общей культурной идентичности, что выделяет и отличает Центральную Азию от всех других регионов мира. И здесь, думается, сотрудничество в медиасфере также сыграет немалую роль.

Особенности

«эпохи постправды»

Экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр говорил об особенностях «эпохи постправды», опасностях, которые она создает. В частности, он отметил: современность характеризуется тем, что само понятие «правда» стало слишком размытым. Люди больше доверяют своим чувствам и эмоциям, переставая рационально воспринимать информацию, доверять ей.

– Эпоха и общество постправды не являются чем-то совершенно новым для многих из нас, особенно для тех, кто жил и учился в Советском Союзе, – отметил спикер. – СССР как феномен был не просто страной, а пространством и временем, где ложь часто становилась правдой, а правда – ложью. Недаром в ту пору нас всех учили читать газеты между строк. Тогда многое не говорилось и не писалось, а подразумевалось. Многие действия обрисовывались словами диаметрально противоположного значения.

В Советском Союзе правда была подчинена идеологии, а идеология жива, пока она воздействует на чувства людей. Постепенно идеология перестала вызывать у граждан чувства, и с этого времени они начали видеть, где правда, а где ложь. При всех недостатках мир для советских людей был более-менее понятным. А понятный мир кажется надежным.

– Чувство надежности в жизни и поч­ти постоянная ложь – вот та комбинация, которая многие годы определяла жизнь советских людей. Сегодня же у граждан нет чувства надежности, и мир кажется им непонятным. В таких условиях правдой становится постправда. Сегодня это не только фейк-ньюс или ложь, это часто и настоящие чувства. Это то, во что хочет верить тот или иной человек и группа его единомышленников. Люди сами хотят верить в постправду, которая, к сожалению, во многих случаях является ложью, – сказал Намбарын Энхбаяр.

По его словам, на появление эпохи постправды повлияло множество факторов, в числе которых скатывание политики в популизм, изменение характера новостей от подачи объективной информации к попытке повлиять на аудиторию, развитие социальных сетей, появление инфлюенсеров, которые зарабатывают деньги и поэтому подают новости, не зацикливаясь на объективности, глубокое расслоение общества на множество подгрупп по богатству, по интересам и так далее. Все это, подчеркнул экс-президент Монголии, ведет к распространению такой формы постправды, как множест­во маленьких сиюминутных правд.

– Вопрос: что нам всем делать, как найти баланс, чтобы сохранить объек­тивность информации? Надеяться на то, что конкурирующие организации и люди будут подавать сбалансированную информацию? Это наивно! В самые трудные времена народы и люди находили выход из трудной ситуации, опираясь на здравый смысл. Он, помноженный на хорошее, качественное образование, и поможет всем нам преодолеть негативную сторону эпохи постправды, – подчеркнул

Намбарын Энхбаяр.

Актуальные вопросы

В рамках сессий I Центрально-Азиатского медиафорума был поднят очень широкий спектр тем, затрагивающих как различные аспекты сотрудничест­ва стран региона, так и по-настоящему глобальные вызовы и угрозы, актуальные для государств и обществ во всем мире.

Так, пленарная сессия была посвящена теме «Истоки сотрудничества: исторический экскурс, Центральная Азия». Под руководством модератора, первого генерального секретаря Организации тюркских государств Халила Акынджы на эту тему обстоятельно порассуждали экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Медетхан

Шеримкулов, экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, первый премьер-министр Азербайджана Гасан Гасанов, академик Международной высшей школы Академии наук Адиль Ахметов, экс-генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Экскурс в историю получился весьма широким: спикеры говорили не только о глубоких корнях сотрудничества стран Центральной Азии и об истоках кооперации тюркоязычных государств на различных исторических этапах и в различных сферах, но и о том, какое влияние на страны региона и их взаимодействие оказывали происходившие в мире события, делились личными воспоминаниями.

Месседжи каждого из выступлений были схожи: тюркоязычные страны, государства Центральной Азии взаимодействовали на протяжении всей своей истории, и это сотрудничество в будущем должно только укрепляться.

Следующая панельная сессия была посвящена глобальной проблеме – «Эпоха постправды (post-truth): регио­нальная кооперация в борьбе с фейковым контентом». В этой дискуссии приняли участие лауреат Пулитцеровской премии, фотограф, бывший фотожурналист Associated Press Лю Хен Шинг, профессор МГУ им. Ломоносова, специалист в области кибербезо­пасности и киберобороны Андрей

Манойло, обозреватель газеты Habertürk Куршад Зорлу, руководитель Центра международных медиаисследований СПбГУ Светлана Бодрунова.

О том, что такое фейки, чем они опас­ны и как с ними бороться, говорил на сессии Андрей Манойло. Он подчерк­нул, что фейковые новости получили статус одного из самых опасных явлений современности, сегодня они являются значимым инструментом политической дестабилизации.

Обозреватель газеты Habertürk Куршад Зорлу обратил внимание на то, что развитие социальных медиа, увеличение каналов распространения и скорость доставки новостей создают новую реальность, в которой получение достоверной информации осложняется, и это влияет на социальную стабильность.

По его мнению, необходимо, не ограничивая свободу распространения и получения информации, на законодательном уровне закреплять ответственность за распространение фейков.

Светлана Бодрунова обратила внимание на то, что хотя очень часто появление эпохи постправды, эпохи фейков связывают с развитием технологий, надо понимать: у данного феномена есть гораздо более глубокие социально-политические и экономические причины. Это, в частности, атомизация общества и медиапотребления, когда фактически каждый живет в собственном «информационном коконе».

Избыток информационных источников привел к тому, что ученые сегодня называют «эмоциональным поворотом» в медиапроизводстве, когда такие стандарты журналистики, как беспристрастность и объективность, перестали работать. Для того чтобы «зацепить» аудиторию, многие включают в материалы эмоциональные триггеры.

– Если говорить о борьбе с фейками, атмосферой постправды на государственном и межгосударственном уровнях, то есть несколько важных вещей, о которых нельзя забывать. Первое – повышение доверия и рациональности. Без этого все усилия будут оказываться ложными, так же как и сами фейки. Если выстраивается информационная стена, то разрушается доверие, взлетает культура фейков – это взаимосвязанные вещи. Второе – нельзя «выплескивать с водой ребенка»: нужно знать границы борьбы с фейками и пытаться бороться с ними так, чтобы такая борьба не угрожала вопросам свободы высказывания. Третье – нужно быть первыми среди равных, быть лидерами в том, как объеди­нить разные инициативы и создать площадки для разговора экспертов в самых разных областях с тем, чтобы выработать единую и открытую политику по борьбе с дезинформацией.

Четвертое – нужно, чтобы сам человек умел разбираться в информации. Следовательно, необходимо повышение медиаграмотности, обучение ей на всех уровнях. Широкомасштабное образование в области медиа может в какой-то степени снизить риски обществ, сегодня подверженных эпохе постправды, – резюмировала эксперт.

Этика мира

Огромный интерес вызвала сессия, участниками которой стали два хэдлайнера I Центрально-Азиатского медиафорума – известный казахстанский певец Димаш Кудайберген и британский актер, режиссер, основатель глобального проекта Peace one day Джереми Гилли.

Специальная сессия с их участием получила название «Этика мира» и была посвящена тому, как медийные личности, инфлюенсеры, масс-медиа могут помочь в прекращении насилия, конфликтов, войн.

Мир и согласие должны быть главной целью людей, уверен Димаш

Кудайберген. В основе этого должно лежать уважение – между странами и народами, уважение к внутренним делам государств и их границам, к их культуре и образу жизни.

– За 5,5 тысячи лет человечество жило в мире и согласии только 290 лет. До сих пор во всех странах существует экономическое неравенство, люди страдают от болезней и войн. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы войны больше нигде не разгорались. Но мы столетиями не можем жить в мире и согласии. Это тема, которая меня очень сильно волнует. Мы хотим вместе прийти к миру, но у нас это не получается. Почему? Потому что между странами, между народами происходит много такого, что провоцирует конфликты. Вместе с тем война никогда не бывает оправданной. Подумайте сами: спасать человека ценой жизни другого человека – это неправильно, – подчеркнул певец.

Димаш Кудайберген отметил, что его деятельность на культурном поприще позволяет ему многое видеть, и по его опыту – нет плохих народов и стран, но есть различные силы, которые заинтересованы в том, чтобы сеять раздор между государствами и обществами.

Люди должны принимать различия друг друга и помнить, что все мы – человеки, которые живут на одной земле, под одним небом. Конфликты будут возникать всегда, но всегда надо помнить о том, что решать их нужно не путем войны, а способами заключить мир.

– Я понял одну вещь: мы, взрослые, думаем, что умнее детей. Мы их обучаем, учим жизни и полагаем, будто умнее их. Но я предлагаю вам ответить на один простой вопрос. В нашем мире из-за решений двух-трех взрослых могут по всему миру погибать миллионы детей. А вы хоть раз слышали о том, чтобы два-три малыша были причиной убийства миллионов взрослых? Нет. Значит, кто умнее? – сказал Димаш.

Эти размышления певца стали основой для нового видеоклипа Димаша Кудайбергена The story of one sky, показом которого он и завершил свое выступление на форуме.

Другой участник специальной сессии – Джереми Гилли – основатель некоммерческой организации Pеace Оne Dаy и человек, который добился того, что в 2001 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентяб­ря как день отказа от насилия и день прекращения огня.

На форуме он рассказал о том, как продвигал свою идею, вдохновлял людей по всему миру отказаться от насилия, подчеркивая, что огромную роль здесь сыграло именно распространение информации, медийная работа, проделанная им вместе с единомышленниками.

– Люди порой не верят в то, что мира вообще можно достичь, и это трагедия. Нам нужно поверить в мир! Если мы откажемся от этой идеи, то мы – в беде, – отметил Джереми Гилли, выступая на форуме. – Мы все играем роль в создании более мирного и устойчивого общества. Когда приходит понимание этого, приходит и осознание того, что делать. Мы решили развивать сотрудничество на самых разных уровнях. Это объединило нас. И необходимо повышать осведомленность людей. Мне нравится идея проведения Центрально-Азиатского медиафорума потому, что здесь делается акцент на сотрудничест­во, партнерство, говорится о том, как можно использовать масс-медиа для того, чтобы информировать, вдохновлять людей по всему миру.

Он подчеркнул, что такие мероприя­тия, как Центрально-Азиатский медиа­форум исключительно важны для выстраивания партнерства и сотрудничества – тех ключевых факторов, на которых базируются все важнейшие достижения.

Роль сотрудничества

Еще одна панельная сессия в рамках форума была посвящена перспективам формирования единой медиаплатформы. Спикерами здесь стали директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Элдор Арипов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа в Азербайджане Ахмед Исмаилов, заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Тлеген Абишев, заместитель председателя МТРК «Мир» Екатерина Абрамова и главный исполнительный редактор TV9 (Монголия) Баттур Пуревсурен.

Как отметил модератор сессии – директор республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Аскар Умаров, сегодня уже наблюдается серьезная тенденция к развитию сотрудничества и синергии на медиапространстве стран Центральной Азии, и актуализация обсуждения вопроса о создании общей единой медиаплатформы неизбежна. О том, каким должно быть медийное сотрудничество между странами региона, он и предложил поразмышлять спикерам сессии.

Элдор Арипов в первую очередь подчеркнул важность проведения Казахстаном такого мероприятия, как Центрально-Азиатский медиафорум, и выразил надежду, что встречи в таком формате станут регулярными.

– Я считаю очень правильным, что мы начинаем говорить о создании некоей медиаплатформы, которая носила бы общий, единый характер для всего региона. Эта идея важна потому, что она будет способствовать решению очень важной задачи – формирования фундаментальных основ региональной идентичности в Центральной Азии. Это очень важная задача, которую мы не сможем решить, не объединив усилия прежде всего в сфере медиа. Ведь расширение сотрудничества на основе общих традиций, культурных и иных ценностей всегда намного эффективнее. Это аксиома, – подчеркнул Элдор Арипов.

По его мнению, сотрудничество в информационной сфере также поможет странам стать ближе и понятнее друг другу, а это уже основа для доверия, без которого невозможно эффективное взаимовыгодное сотрудничество.

Ахмед Исмаилов в свою очередь обратил внимание на то, что совместные медиапроекты сыграют существенную роль в донесении до мировой общественности объективной и адекватной информации о тюркоязычных странах, а также будут способствовать более активной интеграции тюркских медиа в глобальной информационное пространство.

– Если наши субъекты в области медиа будут выполнять свою профессиональную миссию в рамках единой концепции на всех уровнях, наш голос в информационном пространстве будет сильнее и громче, – добавил исполнительный директор Агентства по развитию медиа в Азербайджане.

Завершающей сессией первого дня медиафорума стала дискуссия на тему «Фундаментальная роль медиа в формировании устойчивого общества».

Модератором ее выступил председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали. Спикерами стали представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Магнус Магнуссон, советник по прессе и коммуникациям Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане Эльнара Байназарова, советник по правам человека Офиса Постоянного Координатора ООН в Казахстане Синем Кара, заместитель Главы офиса программ ОБСЕ в Казахстане Юрий Фенопетов и директор Представительства Internews Network в Казахстане Марат Бигалиев.

Участники сессии рассуждали о том, какова роль медиа в формировании стабильности общества и государства, как используется потенциал медиа-индуст­рии в формировании гражданского общества в Центральной Азии, какой опыт и инициативы актуальны для развития масс-медиа в современных реалиях.

Спикеры также отмечали важность работы, проделанной Министерством информации и общественного развития по организации в Астане медиафорума, подчеркивая имеющийся сущест­венный потенциал сотрудничества стран региона.

Сегодня дискуссии в рамках I Цент­рально-Азиатского медиафорума продолжатся по другим актуальным темам.