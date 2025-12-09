Мероприятие, организаторами которого сообща выступили Казахстан, Германия и Программа добровольцев ООН (ДООН), объединило государства-членов, представителей гражданского общества, академических кругов и частного сектора для продвижения волонтерства как важного инструмента ускорения реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Стоит отметить, что Международный год добровольцев, призванный усилить вклад волонтеров в устойчивое развитие и укрепить глобальную устойчивость, стал результатом инициативы, выдвинутой Президентом

Касым-Жомартом Токаевым.

В своем видеообращении Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтерство превратилось в «мощную созидательную силу». Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе.

Глава государства подчеркнул приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции «Таза Қазақстан», которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов. Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно оценил открытие Субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.

Казахстан на мероприятии высокого уровня представлял заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Глава ведомства отметил: для Казахстана Международный год добровольцев – настоящее торжество доброты, единства и общей ответственности.

– Сегодня Казахстан дал старт Международному году доб­ровольцев в присутствии множества стран, выразивших горячую поддержку этой инициативе. Особо примечательно, что она была впервые озвучена Главой нашего государства. Верю, что желание помогать крепко поселится в сердцах наших граждан, приведя к рождению еще большего числа полезных для страны и мира дел, – отметил Жаслан Мадиев.

В рамках церемонии открытия прошла презентация Доклада о состоянии волонтерства в мире на 2026 год. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и оказания гуманитарной помощи.

Кроме того, на мероприятии Глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен «Призыв к действиям в отношении будущего волонтерства» в рамках Международного года добровольцев, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.