Алматинская школьница вошла в ТОП-3 молодых инноваторов мира в штаб-квартире ООН

Образование,ООН
18
Дана Аменова
специальный корреспондент

Разработка юной казахстанки позволяет получать питьевую воду даже в условиях засухи

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Ученица 11 класса гимназии №79 города Алматы Дана Кадырбек нашла решение проблемы глобального дефицита воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Как отмечают в министерстве, за последние два года школьница стала настоящим представителем казахстанского образования на мировой арене. Ее проекты вышли за рамки школьной программы и вызывают интерес международных организаций.

В 2024-2025 годах Дана Кадырбек становилась призером международных конкурсов космических технологий Kazakhstan Smart Space, подтвердив высокий уровень знаний в сфере инженерии. После этого она заняла 2 место на математической олимпиаде Olympiad USA в США и одержала победу на конкурсе YISF в Индонезии. Однако ее самые значимые достижения начались после того, как она сосредоточилась на технологии получения воды из воздуха.

В июле 2025 года на Всемирной молодежной научной олимпиаде WICO в Сеуле Дана завоевала золотую медаль. Жюри высоко оценило ее проект «Синтез металлоорганических каркасных структур на основе алюминиевого фумарата для сбора воды из атмосферы». Простыми словами, эта разработка позволяет получать питьевую воду даже в условиях засухи.

В апреле 2026 года на форуме Cleantech Days Forum 2026, организованном UNIDO в штаб квартире ООН в Вене, Дана Кадырбек вошла в число трех лучших молодых изобретателей мира.

