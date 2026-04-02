Фото: SpaceX

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, может в ближайшие дни подать заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). По данным издания The Information, оценка компании составит около $1,75 трлн, что сделает это IPO крупнейшим в истории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ixbt.com

На фоне этих новостей акции других космических компаний резко выросли. Так, стоимость акций Firefly Aerospace и Rocket Lab увеличилась более чем на 10%, а Intuitive Machines показала рост почти на 15%. Акции производителей спутников, таких как Sidus Space и Planet Labs, также выросли на 19% и 10% соответственно.

Ожидается, что SpaceX привлечёт более $75 млрд в рамках IPO. Эти средства могут быть использованы для дальнейшего развития проектов компании, включая спутниковые системы и исследования дальнего космоса.

Выход SpaceX на биржу станет важным событием для всей космической отрасли, привлекая внимание инвесторов к перспективам коммерческих космических проектов.

SpaceX, основанная в 2002 году, за последние годы стала лидером аэрокосмической отрасли, заключив многомиллиардные контракты с правительством США. Компания занимается производством и запуском ракет, а также владеет спутниковым интернет-провайдером Starlink.

Помимо SpaceX, в структуру компаний Маска входят социальная сеть X, искусственный интеллект Grok и другие проекты. По данным Forbes, состояние Маска уже превышает $820 млрд, и успешное IPO SpaceX может сделать его первым в мире триллионером.

В 2025 году Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило $500 млрд. Успешное IPO SpaceX может ещё больше укрепить его позиции как одного из самых влиятельных предпринимателей современности.

Предстоящее IPO SpaceX не только станет крупнейшим в истории, но и может задать новый вектор развития для всей космической индустрии.