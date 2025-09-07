SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет

США,Космос
66

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA)  одобрило увеличение числа запусков ракеты Falcon 9 до 120 в год (с текущих 50).

Фото: NASA/Keegan Barber

В авиационном ведомстве опубликовало протокол решения, одобряющий план SpaceX по увеличению количества запусков ракет Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 (Space Launch Complex-40) на мысе Канаверал, штат Флорида — самой загруженной из четырех действующих стартовых площадок компании, пишет издание Naked Science

Специалисты FAA провели экспертизу SLC-40 и пришли к выводу, что предлагаемая частота запусков «не окажет существенного влияния на качество среды обитания человека».

Кроме того, согласовано строительство новой посадочной площадки для первых ступеней Falcon 9 в периметре SLC-40. На новой площадке можно будет проводить до 34 посадок первой ступени ракеты ежегодно. Посадочная зона будет представлять собой бетонную площадку диаметром 86 метров, окруженную гравийной площадкой шириной 18 метров. Максимальный диаметр посадочной зоны, включая площадку, составит 122 метра.

Цель SpaceX в этом году — 170 запусков Falcon 9, и компания уверенно приближается к этой отметке. Большинство стартов Falcon 9 используется для вывода на орбиту собственных спутников широкополосной связи Starlink. Экологическое одобрение FAA открывает путь к новым запускам с самой загруженной площадки компании Илона Маска.

#США #запуск #SpaceX #ракеты

Популярное

Все
Сегодня – День работников нефтегазового комплекса
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Цифровой контроль за запасами стабфондов разработали в Минторговли
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Глава государства поздравил премьера и народ Малайзии с Днем независимости
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Черное надежное золото
Глава государства участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций стран-участниц саммита ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Китайские СМИ о встрече Си Цзиньпина и Токаева: доверие, символизм и новые соглашения
Электромобили не дотянули и до 1% от всех поставленных на учёт авто в Казахстане
Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком
Строительство завода по глубокой переработке овощей и фруктов начато в Алматинской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
83-летний аксакал спасен в горах в области Жетісу
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана
Около 2 тыс. жителей Жанаозена приняли участие в общегородской экоакции
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области

Читайте также

Китайские исследователи нашли в Марсе твердое ядро
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских к…
В США переименуют Пентагон в министерство войны
У Байдена диагностировали два вида рака

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]