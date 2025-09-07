Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило увеличение числа запусков ракеты Falcon 9 до 120 в год (с текущих 50).

Фото: NASA/Keegan Barber

В авиационном ведомстве опубликовало протокол решения, одобряющий план SpaceX по увеличению количества запусков ракет Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 (Space Launch Complex-40) на мысе Канаверал, штат Флорида — самой загруженной из четырех действующих стартовых площадок компании, пишет издание Naked Science

Специалисты FAA провели экспертизу SLC-40 и пришли к выводу, что предлагаемая частота запусков «не окажет существенного влияния на качество среды обитания человека».

Кроме того, согласовано строительство новой посадочной площадки для первых ступеней Falcon 9 в периметре SLC-40. На новой площадке можно будет проводить до 34 посадок первой ступени ракеты ежегодно. Посадочная зона будет представлять собой бетонную площадку диаметром 86 метров, окруженную гравийной площадкой шириной 18 метров. Максимальный диаметр посадочной зоны, включая площадку, составит 122 метра.

Цель SpaceX в этом году — 170 запусков Falcon 9, и компания уверенно приближается к этой отметке. Большинство стартов Falcon 9 используется для вывода на орбиту собственных спутников широкополосной связи Starlink. Экологическое одобрение FAA открывает путь к новым запускам с самой загруженной площадки компании Илона Маска.