Двое мужчин поднялись на вершину, но спуститься с нее самостоятельно в наступивших сумерках не смогли. Вызванным спасателям МЧС они дали неверные ориентиры, и в итоге обнаружить их смогли не на пике Котырбулак, а на соседнем пике Букреева. Выехавшая на помощь группа специалистов благополучно сопроводила туристов вниз, медицинская помощь им не понадобилась.

Как сообщают в РОСО МЧС, в этом году спасателям пришлось совершить 167 оперативных выездов в горы Алматы и труднодоступные районы. Всего спасены 156 человек, в их числе – иностранцы. Среди спасенных – 26 детей, первая помощь оказана 25 восходителям. Основная причина инцидентов заключается в том, что туристы теряются на маршруте и не могут самостоятельно вернуться.

Количество ЧС в горной местности постоянно растет, как и травм и падений с высоты. С начала 2025 года зафиксировано два смертельных случая в горах, для спасения еще нескольких туристов пришлось привлекать спецтехнику и вертолет. Как отмечают в ведомстве, необходимо усиление профилактической работы по недопущению чрезвычайных ситуаций в горах и контроля готовности отдыхаю­щих к подобным прогулкам.

С этой целью ведется оцифровка туристических и альпинистских маршрутов, на самых популярных из них установлены 18 спасательных хижин, оснащенных аптечками, солнечными панелями и запасами продовольствия, в горах обустроены два контрольно-­спасательных пункта, где несут дежурство 32 специалиста.