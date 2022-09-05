Экономика
Спасая ситуацию?
Екатерина Бескорсая

На Павлодарском нефтехимическом заводе планируют запустить производство зимнего дизеля в 2025 году.

На предприятии намерены реа­лизовать ряд инвестиционных проектов, чтобы выдерживать трехлетний межремонт­ный период и наладить выпуск столь важного зимнего топлива, которое сейчас в Казахстан импортируется.

Как рассказал гендиректор завода Куаныш Бишимов, речь идет о строительстве трех новых установок. По его словам, для установки по очистке сжиженных газов уже имеется EPC-контракт, однако требуется корректировка в связи с удорожанием некоторых работ. Кроме того, получено одоб­рение со стороны «КазМунайГаза» по установкам по производству водорода и депарафинизации нефти. Последняя как раз и потребуется для глубокой очистки нефти, чтобы выпускать зимнее дизельное топливо. А вот вторая водородная установка нужна в том числе и потому, что качество российской нефти, которую перерабатывают в Павлодаре, с каждым годом становится все хуже – из-за старения скважин в сырье растет содержание серы.

Также в течение месяца на ПНХЗ должны заявить о требуемом объеме инвестиций для перехода к трехлетнему межремонтному периоду. Отметим, что речь идет именно о капитальном ремонте.

Поскольку сегодня мощности трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов используются по максимуму и заводы выполняют на 100% поставленный перед ними план, это требует и особенно тщательного подхода к ремонтным кампаниям. Отказаться от ежегодных плановых остановочных текущих ремонтов просто невозможно – этого нельзя допускать хотя бы для соблюдения требований безопас­ности, все-таки предприятия не новые, технологии сложные, и контролировать определенное оборудование без остановки невозможно даже с учетом современных технологий, заявляют на заводах. А вот обеспечить трехлетний цикл капитальных ремонтов возможно. Например, на ПНХЗ помогать в этом будет автоматизированная система IBM Maximo для учета и аналитики оборудования.

Но несмотря на то что загрузка трех предприятий нефтью растет ежегодно, как и выпуск отечественного топлива, отрасль все равно не успевает за ростом потребления в стране. По данным заместителя председателя правления «КазМунайГаза» по переработке нефти и нефтехимии Армана Кайрденова, текущее потребление дизельного топлива в РК по сравнению с 2020 годом вырастет не менее чем на 800 тыс. тонн. В прошлом году показатель составил 4,7 млн тонн, по итогам 2022-го ожидается 5,5 млн тонн. В компании попытались проанализировать данные за последние 5 лет и пришли к выводу, что рост потребления топлива в Казахстане опережает рост ВВП страны. А главные факторы такого положения дел называются одни и те же не первый год – серые перетоки, транзитное положение страны, а также необеспеченность зимним топливом, которое так необходимо северным регионам Казахстана как минимум четыре месяца в году.

В 2022-м три отечественных НПЗ должны переработать рекордные 17 млн тонн нефти – это больше прошлогоднего показателя на 1 млн тонн, и таких цифр прежде отрасль не видела. Но даже они не спасают страну от дефицита бензина и особенно солярки. Как и не решает принципиально ситуацию перенос на 2023 год ремонта на Шымкентском заводе – это только лишь отсрочит паузу. Поэтому от идеи строительства четвертого неф­теперерабатывающего гиганта отказываться не намерены.

А вот причиной дефицита битума называют не проблемы производства, а неравномерный сезонный спрос. В «КазМунайГазе» считают, что зимой и весной есть резервы для увеличения мощностей, однако нет заявок от дорожников, и вот чтобы найти баланс, необходимо формировать складские запасы.

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Доступно и эффективно
Батареи просят угля
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Кызылжарская премия
Поднять простого рабочего на пьедестал
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Экономика , Энергетика
Почему растут тарифы на электроэнергию, объяснил Акчулаков
Экономика
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,5%
Экономика
S&P Global Ratings понизил рейтинг Казахстана из-за "пробук…
Экономика , Общество
Повышение МЗП: кого из казахстанцев коснутся изменения в бю…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]