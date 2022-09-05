Спасая ситуацию?

На Павлодарском нефтехимическом заводе планируют запустить производство зимнего дизеля в 2025 году.

На предприятии намерены реа­лизовать ряд инвестиционных проектов, чтобы выдерживать трехлетний межремонт­ный период и наладить выпуск столь важного зимнего топлива, которое сейчас в Казахстан импортируется.

Как рассказал гендиректор завода Куаныш Бишимов, речь идет о строительстве трех новых установок. По его словам, для установки по очистке сжиженных газов уже имеется EPC-контракт, однако требуется корректировка в связи с удорожанием некоторых работ. Кроме того, получено одоб­рение со стороны «КазМунайГаза» по установкам по производству водорода и депарафинизации нефти. Последняя как раз и потребуется для глубокой очистки нефти, чтобы выпускать зимнее дизельное топливо. А вот вторая водородная установка нужна в том числе и потому, что качество российской нефти, которую перерабатывают в Павлодаре, с каждым годом становится все хуже – из-за старения скважин в сырье растет содержание серы.

Также в течение месяца на ПНХЗ должны заявить о требуемом объеме инвестиций для перехода к трехлетнему межремонтному периоду. Отметим, что речь идет именно о капитальном ремонте.

Поскольку сегодня мощности трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов используются по максимуму и заводы выполняют на 100% поставленный перед ними план, это требует и особенно тщательного подхода к ремонтным кампаниям. Отказаться от ежегодных плановых остановочных текущих ремонтов просто невозможно – этого нельзя допускать хотя бы для соблюдения требований безопас­ности, все-таки предприятия не новые, технологии сложные, и контролировать определенное оборудование без остановки невозможно даже с учетом современных технологий, заявляют на заводах. А вот обеспечить трехлетний цикл капитальных ремонтов возможно. Например, на ПНХЗ помогать в этом будет автоматизированная система IBM Maximo для учета и аналитики оборудования.

Но несмотря на то что загрузка трех предприятий нефтью растет ежегодно, как и выпуск отечественного топлива, отрасль все равно не успевает за ростом потребления в стране. По данным заместителя председателя правления «КазМунайГаза» по переработке нефти и нефтехимии Армана Кайрденова, текущее потребление дизельного топлива в РК по сравнению с 2020 годом вырастет не менее чем на 800 тыс. тонн. В прошлом году показатель составил 4,7 млн тонн, по итогам 2022-го ожидается 5,5 млн тонн. В компании попытались проанализировать данные за последние 5 лет и пришли к выводу, что рост потребления топлива в Казахстане опережает рост ВВП страны. А главные факторы такого положения дел называются одни и те же не первый год – серые перетоки, транзитное положение страны, а также необеспеченность зимним топливом, которое так необходимо северным регионам Казахстана как минимум четыре месяца в году.

В 2022-м три отечественных НПЗ должны переработать рекордные 17 млн тонн нефти – это больше прошлогоднего показателя на 1 млн тонн, и таких цифр прежде отрасль не видела. Но даже они не спасают страну от дефицита бензина и особенно солярки. Как и не решает принципиально ситуацию перенос на 2023 год ремонта на Шымкентском заводе – это только лишь отсрочит паузу. Поэтому от идеи строительства четвертого неф­теперерабатывающего гиганта отказываться не намерены.

А вот причиной дефицита битума называют не проблемы производства, а неравномерный сезонный спрос. В «КазМунайГазе» считают, что зимой и весной есть резервы для увеличения мощностей, однако нет заявок от дорожников, и вот чтобы найти баланс, необходимо формировать складские запасы.