Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Колонка обозревателей
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Асет Калымов

Как сообщают информагентства, произошедшее на днях в Иране землетрясение магнитудой 4,9 балла унесло жизни четырех человек, еще 120 получили ранения. Зафиксированы факты обрушений ветхих зданий…

Случившиеся в начале года два землетрясения в Алматы были примерно равны по силе иранскому (их оценили в пять баллов). К счастью, у нас обошлось без человеческих жертв и разрушений. Тем не менее риск повторных подземных бурь никуда не делся, поскольку территория мегаполиса и прилегающих к нему районов является сейсмоопасной. По данным Института сейсмологии, здесь еже­дневно и ежечасно происходят небольшие подземные толчки.

Заинтересовавшись данной темой, я узнал об уникальном методе, позволяющем предсказать землетрясение за 36 (!) часов до его начала. Этого времени вполне достаточно, чтобы предупредить жителей и при необходимости провести эвакуацию.

В 2011 году автор ноу-хау – ныне покойная доцент КазНТУ им. К. Сатпае­ва, кандидат технических наук Дина Нусупбекова – предложила испытать изобретение Институту сейсмологии РК, однако получила отказ от его тогдашнего руководства. А вот ученый из Челябинска Александр Кубышен, много лет изучающий глобальные геологические процессы, в том числе сейсмический, верит в эффективность проекта Дины Акаевны. Он посоветовал алматинцам создать инициативную группу, купить вскладчину необходимое оборудование и опробовать вышеуказанный метод. Со своей стороны российский эксперт обещает консультировать организаторов процесса.

Прошло несколько месяцев, неравнодушные жители Алматы создали telegram-канал, где уже около 11 тыс. подписчиков. Сейчас энтузиасты ведут сбор средств на покупку сейсмографов (датчиков), наладили контакты с Александром Кубышеном и местным независимым сейсмологом Мухтаром Хайдаровым. Как только нужная сумма будет собрана (для начала это 4–5 млн тенге), активисты приступят к закупке оборудования, решат, где его установить и как организовать наблюдение.

К слову, Александр Кубышен сообщил, что сейсмический признак (инфразвуковой сигнал, идущий из эпицентра подземных толчков), выявленный Диной Нусупбековой, недавно был обнаружен американскими учеными, которые, в отличие от казахстанских коллег, имеют больше шансов довести это дело до практи­ческого применения. И тогда зарубежные сейсмологи станут мировыми лидерами в сфере прогнозирования землетрясений.

«Чем же занимается наш Институт сейсмологии?» – спросит любопытный читатель. Помнится, в интервью мне заместитель директора учреждения (новое название – ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» при МЧС РК) Елизавета Есенжигитова обещала изучить метод Дины Нусупбековой и дать заключение о его эффективности. Между тем состояние Института сейсмологии оставляет желать лучшего: оборудование морально устарело, случается много погрешностей. Как удалось узнать, в начале года центру не было выделено госфинансирование на проведение исследований. Сотрудники чуть было не ушли в отпуск без содержания. К тому же у них низкие зарплаты, молодежь в эту сферу не идет.

В общем, сейсмологи сейчас заняты поиском средств на свою дальнейшую деятельность. О каких-либо изысканиях речи не идет. Так что алматинским энтузиастам остается надеяться лишь на собственные силы и привлечение к инициативе новых участников.

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#землетрясение #Алматы #Иран #оборудование #сбор #сейсмологи

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