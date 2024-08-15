«Спасибо, что были»: в Китае покончили с мировыми автопроизводителями на своем рынке

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На протяжении 25 лет иностранные бренды полностью доминировали на автомобильном рынке Китая. Ежегодно они продавали миллионы автомобилей и зарабатывали баснословную прибыль. Теперь эта золотая эра закончилась.

С 2020 года Ford потерял в Китае более 5 млрд долларов. Продажи упали на 70% по сравнению с пиковым уровнем.

GM только в этом году потерял более 200 млн долларов.

Jeep был вынужден уйти с китайского рынка в 2023 году после того, как его совместное предприятие обанкротилось.

Почти все некитайские бренды – немецкие, корейские, японские и французские с грустью наблюдают, как их доля рынка исчезает.

С другой стороны, автомобильный производитель №1 в Китае BYD продемонстрировал стремительный рост продаж.

Движущей силой господства Китая является массовый и резкий переход на электромобили. Доля электромобилей в общем объеме продаж автотранспорта в этом году подскочит почти до 50% по сравнению со всего лишь 6% в 2020 году.

Всего за четыре года Китай увеличил производство электромобилей с 1 миллиона до более чем 10 миллионов в год. Именно по этой причине мировые автопроизводители в Китае были застигнуты врасплох, убаюканные годами успехов в продаже автомобилей с бензиновым двигателем.

BYD производит автомобили на 25-30% дешевле, чем могут себе позволить мировые автопроизводители, благодаря чрезвычайной вертикальной интеграции, головокружительной скорости производства и щедрым субсидиям со стороны городских, провинциальных и государственных органов.

Отныне Китай как рынок роста и прибыли для мировых автопроизводителей исчез, и никогда уже не вернется. Большинству из них укажут на дверь в течение последующих пяти лет. Некоторые уйдут со сцены еще раньше.