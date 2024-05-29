Спасших пенсионера из горящего дома школьников наградили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли дети, отличившиеся своими достижениями, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие людей, со всех регионов нашей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Заслуги отважных ребят отметили благодарственными письмами министра просвещения РК.

Особое внимание уделено детям-героям из города Астаны и Костанайской областей. В их числе Акан, Рамиль, Матвей и Иван.

«Спасибо моим родителям и учителям за воспитание, которое они мне дали. Благодарю нашу страну и президента за веру в нас и постоянную поддержку», – сказал ученик 7 класса столичной школы-гимназии №31 Акан Акимжанов.

Акан недавно спас ребенка от падения с четвертого этажа в Астане. А Рамиль, Матвей и Иван из Костанайской области в мае вынесли пенсионера из горящего дома.

Всем участникам встречи вручили подарки и путевки в республиканские детские оздоровительные центры. Также для них провели тренинги по развитию лидерства, где дети обменялись мнениями и предложениями. В течение дня их ждала насыщенная программа. Они посетили культурно-досуговые центры Астаны.