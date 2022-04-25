Спасти Арал

В Аральском районе Кызылординской области состоялось второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Заседание прошло в рамках договоренностей между парламентариями двух стран, достигнутых в том числе в ходе официального визита председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева в Республику Узбекистан.

Ключевая цель встречи – укреп­ление сотрудничества Казахстана и Узбекистана в решении вопросов восстановления Арала и защиты его экосистемы, а также в реализации совместных образовательных проектов в сфере науки и экологии.

Открыл работу заседания спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что сегодня Казахстан и Узбекистан вышли на новый уровень сотрудничества в истории взаимоотношений двух братских народов, и выразил надежду, что это будет способствовать решению проблематики Арала, которая важна для обеих стран.

– Главы наших государств на регулярной основе подчеркивают важность и неотложность решения проблемы Аральского региона, а также рационального использования трансграничных водных ресурсов. Некогда уникальный водоем Арал сегодня является огромной экологичес­кой проблемой и вызовом для государств Приаралья. В то же время это возможность для сот­рудничества и применения передового опыта и технологий в целях его возрождения, – сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев отметил имеющийся положительный опыт в решении ряда проблем, связанных с Аралом. Спикер Сената подчеркнул важность реализации первого этапа проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», профинансированного Всемирным банком и Правительством Казахстана.

– Сегодня для поддержания уровня моря нам необходимо переходить к реализации второго этапа этого проекта, который включает в себя большой комп­лекс новых задач, – подчеркнул председатель палаты.

Он также отметил, что, поддерживая совместные усилия по восстановлению зоны Арала, важно максимально использовать платформу Международного фонда спасения Арала. Кроме того, необходим поиск взаимовыгодного и оптимального порядка совместного управления водными ресурсами трансграничных рек, которые формируют экосис­тему региона.

Отдельно спикер Сената остановился на нескольких направлениях дальнейшего сотрудничества Сената Парламента Казахстана и Сената Олий Мажлиса Узбекистана в решении вопросов проблем Аральского региона.

– В первую очередь это тесное взаимодействие по Аральской проблематике с госорганами по решению имеющихся проб­лем. В этом направлении работа уже идет. Кроме того, важно использовать инструмент парламентского контроля за ходом реализации намеченных планов. Депутатский корпус также мог бы обеспечить необходимую законодательную поддержку инициативам по Аралу и развитию региона. Мы могли бы совместно активно продвигать эти вопросы и на международных площадках. В целом у нас есть возможности и ресурсы для эффективной совместной работы, – сказал Маулен Ашимбаев.

В рамках встречи парламентарии также произвели облет Аральского района и осмотрели Кокаральскую плотину.