Спать спокойно фермерам не дают долги…

Несмотря на то что на календаре уже зима, костанайские аграрии никак не завершат сельскохозяйственный сезон. Хотя уборочная прекратилась, вынужденно оставив в полях немалую долю урожая, головной боли у фермеров не уменьшилось. Спать спокойно хлеборобам не дают долги, погасить которые в нынешних условиях не в состоянии половина хозяйств. Просто потому что нечем.

Пшеницы третьего и четвертого классов, которую они обязаны сдать Продкорпорации согласно договорам форвардного займа и товарных кредитов, оформленных еще весной, в нынешнем году собрано немного. Есть неклассное зерно, однако желающих его купить на горизонте не наблюдается. Так что исполнить свои обязательства у фермеров не получается.

Учитывая критичность ситуа­ции, Продкорпорация пошла навст­речу сельскохозяйственным товаропроизводителям, дважды отодвигая сроки расчета по долгам: сначала до 1 декабря, а теперь и до 1 января. Но ситуацию это не улучшило.

– В рамках программы форвард­ного закупа костанайским представительством профинансировано 106 договоров на общую сумму 7,2 миллиарда тенге на общий объем в 101 тысячу тонн. В настоящее время представлены три варианта исполнения обязательств по договорам форвардного закупа: поставка товара на сумму финансирования, поставка товара на сумму финансирования с заменой классности, то есть с третьего класса зерна на четвертый либо с четвертого на третий, а также возврат суммы предварительной оплаты денежными средствами без выплаты штрафа. На этой неделе, по предварительным данным, исполнение обязательств составит 20%, и около 40% займов будут пролонгированы до следующего года, – уточнил и. о. руководителя КФ АО «Продкорпорация» Алмат Шаяхметов.

Ожидается, что прямой закуп пшеницы урожая этого года позволит частично стабилизировать ситуацию. Это одна из мер поддержки аграриев, пострадавших от непогоды, предложенная Правительством. Однако помощь задерживается.

Прямой закуп должен был стартовать еще 1 декабря, но нормативные документы по-прежнему в работе.

Известно, что в рамках прямого закупа Продкорпорация закупит 350 тыс. тонн зерна четвертого и пятого классов и неклассную пшеницу. При этом квоту поделят девять регионов республики. В итоге на долю костанайцев останется всего 94 тыс. тонн. Такой объем местных аграриев, мягко говоря, смущает, как, в общем-то, и требования, предъявленные к качественным характеристикам зерна.

– Ситуация очень серьезная, потому что неклассной пшеницы много. И лицензированные элеваторы оказались не готовы к приему такого зерна. Когда сдается неклассная пшеница, они говорят: мы принимаем зерно с пророс­шестью 17 или 20. И все. Если даже проросшесть ниже, то пшеница все равно уходит в общую емкость. Проблема в том, что в проекте правил прямого закупа Продкорпорация установила градацию зерна внутри класса. Мы настоятельно просим убрать ее, поскольку сегодня эта миссия невыполнима. У элеваторов просто технически нет такой возможнос­ти. Необходимо такие моменты учитывать изначально. Для нас сегодня это жизненно важно, – говорит учредитель ТОО «Азия Алтын-2000», член Костанайской областной Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Светлана Михайленко.

Крайне обеспокоены местные аграрии и процентным соотношением планируемого к закупу зерна. Неклассной пшеницы Прод­корпорация намеревается приобрести в пределах 28% от общего объема, а четвертого и пятого классов – по 36%.

Костанайские хлеборобы говорят, что зерно четвертого класса, учитывая его дефицит на рынке, сегодня с удовольствием заберут и мельницы, и другие перекупщики, а значит, государственной помощи в сбыте такой пшеницы никто и не просит. Ее вообще можно вычерк­нуть из прямого закупа, ну или существенно сократить объем приобретения. А вот неклассного зерна только в Костанайской области около двух миллионов тонн. Как раз здесь и нужна рука государственной поддержки.

– Очень хочется понять функ­ции Продкорпорации. Сейчас она выступает как трейдер, который хочет купить подешевле и подороже продать. Но если Продкорпорация имеет административные ресурсы: к примеру, у национального железнодорожного перевозчика может попросить какой-то коэффициент льготный по доставке, то мы, производители зерна, этого сделать не в состоянии. Мы занимаемся исключительно агротехникой и вот сегодня пришли с поля, вытерли руки и думаем, как и куда все это продать? Ну куда крестьянское хозяйство продаст 100–200 тонн своей неклассной пшеницы? Поэтому вопрос стоит очень серьезно, и мы очень надеемся, что истинная функция Прод­корпорации – стратегия. Она регулятор баланса зерна на рынке и призвана заниматься продовольственной безопас­ностью страны. И мы, фермеры, все свои надеж­ды в нынешней ситуации связываем именно с Продкорпорацией и просим, чтобы нас услышали и при формировании правил руководствовались мнением людей от сохи, которые видят, как наиболее эффективно решить имеющиеся сегодня проб­лемы, – подчеркнула Светлана Михайленко.

Впрочем, правила прямого закупа еще не приняты. Но, несмотря на то что это пока только проект, костанайские аграрии хотят расставить все точки над «i» еще на берегу, чтобы потом не пришлось вносить поправки, а хлеборобам тем временем терять время, деньги и нервы...