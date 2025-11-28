Специалисты ОЭСР отметили достижения e-Qyzmet

Госуслуги
9
Дана Аменова
специальный корреспондент

Опыт Казахстана по внедрению e-Qyzmet представлен на международной платформе OPSI OECD

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Международная платформа OPSI опубликовала опыт Казахстана по внедрению e-Qyzmet – интегрированной информационной системы управления персоналом. Это является важным признанием успешности цифровой трансформации кадровых процессов в государственном секторе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы

Система e-Qyzmet – ключевой элемент цифровой модернизации государственного управления и важный инструмент реализации национальной кадровой политики. Она обеспечивает полную автоматизацию HR-процессов, централизует кадровые данные, устраняет бюрократические барьеры и минимизирует риски субъективных решений, обеспечивая меритократические процедуры найма, оценки эффективности и продвижения по службе.

Платформа охватывает более 400 управленческих процессов и HR-процедур всех государственных органов. Благодаря цифровизации процессов отбора и сокращению административных препятствий, e-Qyzmet усилила открытость и доступность кадровой системы, способствуя формированию профессиональной и устойчивой государственной службы.

«Публикация материала о системе e-Qyzmet на платформе OPSI является международным подтверждением прогресса Казахстана в цифровизации и развитии HR-потенциала. Это показывает, что наш опыт представляет интерес не только внутри страны, но и на глобальном уровне. Такой подход соответствует установкам Главы государства о необходимости становиться нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие», – отмечает Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай.  

По его словам, обновление системы e-Qyzmet в 2022-2023 гг. и внедрение цифрового отбора привели к заметному росту конкуренции среди претендентов на вакантные должности в госорганах: в среднем 5,5 человека претендует на одно место, что более чем в три раза превышает показатель традиционной системы.

Следует отметить, что международное признание достижений страны в сфере цифровизации также позволит укрепить позиции Казахстана в мировых экспертных диалогах и инициативах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Справочная информация:

OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) - глобальная платформа ОЭСР, предназначенная для сбора, анализа и распространения инноваций в государственном управлении. Её ключевой компонент – Case Study Platform, где представлены примеры реформ, цифровых решений и новых моделей управления из разных стран.

Материалы OPSI изучаются правительствами, международными организациями, исследователями и практиками государственного управления. Размещение казахстанских инициатив формирует имидж страны как открытой, инновационной и ориентированной на повышение качества госуправления.

#ОЭСР #e-Qyzmet #Агентство по делам госслужбы

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Дело не только в инфраструктуре
Красиво жить не запретишь
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]