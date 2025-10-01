Об этом стало известно в ходе выступления Касым-Жомарта Токаева на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Глава государства поручил создать специализированный исследовательский университет в области ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе также важно привлекать лучшие мировые вузы. Поручаю Правительству до конца года подготовить конкретные предложения. Может возникнуть вопрос, зачем Казахстану нужен новый университет такого профиля. Главная цель – подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. От этого зависит будущее Казахстана», – сказал Президент.

Глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.