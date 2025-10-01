Исследовательский университет в области ИИ появится в Казахстане

116
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Касым-Жомарта Токаева на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства поручил создать специализированный исследовательский университет в области ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе также важно привлекать лучшие мировые вузы. Поручаю Правительству до конца года подготовить конкретные предложения. Может возникнуть вопрос, зачем Казахстану нужен новый университет такого профиля. Главная цель – подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики.

Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. От этого зависит будущее Казахстана», – сказал Президент.

Глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.

«Персонализированное обучение – это революционная возможность. Традиционная модель «одна программа для всех» больше не отвечает требованиям времени. Каждый ученик уникален. Одни преуспевают в математике, но нуждаются в дополнительной поддержке при изучении языков; другие демонстрируют выдающиеся результаты в гуманитарных науках, но им нужно больше времени на физику. ИИ способен преодолеть этот барьер. Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося.

Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обучению. В этой сфере имеется успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика, а в Южной Корее ИИ применяется при изучении языков. Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей, независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #университет #ИИ #исследования

