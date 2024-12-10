Специальный госфонд пополнен на 32 млрд тенге

Экономика, Возврат активов
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Общая сумма фонда составляет более 220 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специальный госфонд пополнен на 32 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру 

Сообщается, что за текущую неделю Cпецгосфонд пополнен на сумму более 26 млрд тенге.

Кроме того, компанией по управлению возвращенными активами в Cпецгосфонд направлены свыше 6 млрд тенге от реализации бизнес-центра в Алматы.

«Деньги будут использованы на необходимые стране социальные и экономические проекты. На сегодня общая сумма денежных средств, саккумулированных в Cпецгосфонде, составляет более 220 млрд тенге», – сообщили в ГП. 

Работа в данном направлении продолжается, добавили в ведомстве. 

#возврат активов #ГП #спецгосфонд

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