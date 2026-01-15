Крайний срок для подачи уведомления о выборе режима налогообложения в Казахстане – 1 марта 2026 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Комитете госдоходов Минфина РК напомнили, что с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, которым предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощённой декларации и для крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Шыңберген Ерқанат, сообщает Kazpravda.kz

Относительно перехода на упрощенную декларацию

Налогоплательщикам, планирующим применять СНР на основе упрощённой декларации, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

В случае, если такое уведомление не представлено до 1 марта 2026 года, они автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.

Уведомление возможно подать через:

- Кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе «Подать документы» - «Уведомление о применяемом режиме налогообложения»);

- специальное мобильное приложение «E-Salyq Business» («сервис» - «смена налогового режима ИП»);

- УГД по месту нахождения на бумажном носителе.

- приложения банков;

Справочно: на сегодня такой сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе «Госуслуги» – «Изменение реквизитов и налогового режима ИП».

Если вы ошибочно в конце 2025 года подали уведомление о применяемом режиме налогообложения с причиной подачи «переход», то имейте в виду, что с 12 января 2026 года в системе доступна возможность повторной подачи уведомления.

Необходимо повторно подать новое уведомление.

Относительно перехода на режим для самозанятых

1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.

Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие самостоятельно.

Примечание: снятие с учета не будет произведено в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима.

При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении «e-Salyq Business».

Относительно перехода на режим для КФХ

Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.