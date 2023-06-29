Специальный правовой режим будет действовать на территории Семипалатинского ядерного полигона

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Как отметила сенатор Ольга Булавкина, документ регулирует вопросы, возникающие при создании и функционировании Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона, и направлен на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, усиление государственного контроля в вопросах использования земель полигона, реабилитацию его территории, решение специфических вопросов по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия, а также отмену взимания платы за утилизацию кабельно-проводниковой продукции, уточнение порядка и размера платежей субъектам хозяйствования в сфере обращения с отходами и регулирование отдельных вопросов в области энергетики и др.

«Следует отметить, что общая площадь Семипалатинского ядерного полигона составляет более 1,8 млн га. При этом, в процессе комплексных экологических исследований территории ядерного полигона, выполненных Национальным ядерным центром РК, были выявлены участки сверхнормативного радиоактивного загрязнения и потенциального распространения радиоактивных веществ. В этой связи, и принимая во внимание чрезвычайную важность обеспечения ядерной и радиационный безопасности на территории бывшего ядерного полигона, создается «зона ядерной безопасности» с особым правовым режимом», - пояснила сенатор.

В границы данной зоны, на основании результатов комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы, включаются земельные участки, подвергшиеся сверхнормативному радиационному загрязнению вследствие испытаний ядерного оружия. При этом земли и инфраструктура зоны ядерной безопасности находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, уточнила Ольга Булавкина.

«Важным моментом принятия закона также является то, что в результате его реализации будет осуществляться разграничение радиоактивно-загрязненных территорий и незагрязненных земель ядерного полигона, которые можно ввести в сельскохозяйственный оборот, а это порядка 1 млн га. Реализация закона потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в размере 3 млрд 596 млн тенге до 2027 года. Затраты поддержаны Республиканской бюджетной комиссией», - добавила депутат.