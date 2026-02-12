Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026

Айман Аманжолова
корреспондент

В Дубае завершился международный турнир UAE SWAT CHALLENGE-2026, объединивший лучшие спецподразделения мира. На протяжении пяти соревновательных дней 109 команд из 48 стран мира демонстрировали мастерство, скорость, тактическое мышление и слаженность действий в условиях, максимально приближенных к реальным, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сборную Казахстана представили пять команд: "Kazakhstan A", "Kazakhstan B", "Kazakhstan C", "Kazakhstan D" и женская команда "Kazakhstan Tomiris", составленные из силовых структур страны. Отметим, что заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков по поручению министра внутренних дел находился в Дубае, поддерживал военнослужащих и делился с ними своим опытом и наставлениями.

В пятый день соревнований участники преодолели один из самых динамичных этапов — Obstacle Course (полоса препятствий). По итогам данного этапа команда "Kazakhstan B" заняла первое место, а "Kazakhstan A" вошла в пятёрку сильнейших, расположившись на пятой позиции.

Главной новостью турнира стала блестящая победа команды "Kazakhstan C", которая по сумме всех соревновательных дней заняла первое место в общем зачёте UAE SWAT CHALLENGE-2026.

Второе место в общем рейтинге завоевала команда "Kazakhstan A".

Также в итоговой таблице распределение позиций среди казахстанских команд выглядит следующим образом:

  • "Kazakhstan B" — 8 место;
  • "Kazakhstan Tomiris" — 18 место;
  • "Kazakhstan D" — 20 место.

Победа и призовые места казахстанских команд стали подтверждением высокой боевой выучки, физической готовности и профессионализма отечественных спецподразделений. Успешное выступление на UAE SWAT CHALLENGE-2026 укрепило международный авторитет Казахстана и продемонстрировало конкурентоспособность наших бойцов на мировой арене.

