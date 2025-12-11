Фото: Нацгвардия МВД РК

11 декабря исполняется 26 лет со дня создания подразделения специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии МВД РК. Сформированное в 1999 году подразделение «Бүркіт» сегодня является мобильным, высокопрофессиональным и боеспособным, дислоцированным в крупнейших городах страны.

За годы службы бойцы «Бүркіт» зарекомендовали себя как элита Национальной гвардии, демонстрируя профессионализм и преданность долгу. Поэтому отбор в спецназ Национальной гвардии остаётся одним из самых жёстких. Кандидатов проверяют на физическую подготовку, выносливость, стрессоустойчивость и способность работать в экстремальных условиях. А пройти испытания на краповый берет удаётся лишь немногим.

Это обусловлено широким спектром задач, которые выполняют бойцы: задержание особо опасных преступников, борьба с незаконными вооружёнными формированиями, предотвращение диверсий, освобождение заложников и участие в антитеррористических операциях.

Только в текущем году подразделение выполнило около 2000 служебно-боевых задач. В ходе операций, проведённых совместно с оперативными подразделениями, пресечена деятельность 7 организованных преступных групп, задержаны 6 лидеров криминальных формирований. В органы внутренних дел доставлены около 1600 правонарушителей.

Из незаконного оборота изъято более 150 единиц огнестрельного и травматического оружия, около 130 единиц холодного оружия, свыше 2 700 боеприпасов, а также более 9,4 тонны наркотических средств. Ликвидированы 12 подпольных нарколабораторий.

Эти результаты подтверждают высокий профессиональный уровень бойцов спецназа, который ценится и за пределами страны.

На «UAE SWAT Challenge», который называют «Олимпиадой спецназа», гвардейцы второй год подряд входят в число лидеров мировых команд. Спецназовцы проходят зарубежную подготовку и обмениваются опытом с иностранными коллегами.

Развитие профессионального уровня подразделения отражается не только в тренировках и международных соревнованиях, но и в культурных проектах. Так, в ноябре 2023 года в Алматы состоялась премьера художественного фильма «Burkit. Отряд специального назначения», посвящённого мужеству военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, в этом году была создана спортивная команда «Burkit TEAM», что стало важным шагом в укреплении имиджа страны и Национальной гвардии как на международных, так и на внутренних спортивных аренах.

В канун празднования Дня элитного подразделения, по приказу Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова, 21 бойцу спецподразделения были вручены благодарственные письма, грамоты и ведомственные нагрудные знаки. Также, согласно приказу Заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова, еще 67 военнослужащих получили поощрения. Помимо этого, трое гвардейцев получили воинские звания досрочно.

На протяжении 26 лет подразделение специального назначения «Бүркіт» остаётся элитой войск правопорядка, а его бойцы - примером мужества, профессионализма и преданности присяге.