Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Служу отечеству!
303
Айман Аманжолова
корреспондент

Элитное подразделение Нацгвардии МВД подошло к знаменательной дате с боевыми результатами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

11 декабря исполняется 26 лет со дня создания подразделения специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии МВД РК. Сформированное в 1999 году подразделение «Бүркіт» сегодня является мобильным, высокопрофессиональным и боеспособным, дислоцированным в крупнейших городах страны.

За годы службы бойцы «Бүркіт» зарекомендовали себя как элита Национальной гвардии, демонстрируя  профессионализм и преданность долгу. Поэтому отбор в спецназ Национальной гвардии остаётся одним из самых жёстких. Кандидатов проверяют на физическую подготовку, выносливость, стрессоустойчивость и способность работать в экстремальных условиях. А пройти испытания на краповый берет удаётся лишь немногим.

Это обусловлено широким спектром задач, которые выполняют бойцы: задержание особо опасных преступников, борьба с незаконными вооружёнными формированиями, предотвращение диверсий,  освобождение заложников и участие в антитеррористических операциях.

Только в текущем году подразделение выполнило около 2000 служебно-боевых задач. В ходе операций, проведённых совместно с оперативными подразделениями, пресечена деятельность 7 организованных преступных групп, задержаны 6 лидеров криминальных формирований. В органы внутренних дел доставлены около 1600 правонарушителей.

Из незаконного оборота изъято более 150 единиц огнестрельного и травматического оружия, около 130 единиц холодного оружия, свыше 2 700 боеприпасов, а также более 9,4 тонны наркотических средств. Ликвидированы 12 подпольных нарколабораторий.

Эти результаты подтверждают высокий профессиональный уровень бойцов спецназа, который ценится и за пределами страны.

На «UAE SWAT Challenge», который называют «Олимпиадой спецназа», гвардейцы второй год подряд входят в число лидеров мировых команд. Спецназовцы проходят зарубежную подготовку и обмениваются опытом с иностранными коллегами.

Развитие профессионального уровня подразделения отражается не только в тренировках и международных соревнованиях, но и в культурных проектах. Так, в ноябре 2023 года в Алматы состоялась премьера художественного фильма «Burkit. Отряд специального назначения», посвящённого мужеству военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, в этом году была создана спортивная команда «Burkit TEAM», что стало важным шагом в укреплении имиджа страны и Национальной гвардии как на международных, так и на внутренних спортивных аренах.

В канун празднования Дня элитного подразделения, по приказу Министра внутренних дел  генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова, 21 бойцу спецподразделения были вручены благодарственные письма, грамоты и ведомственные нагрудные знаки. Также, согласно приказу Заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова, еще 67 военнослужащих получили поощрения. Помимо этого, трое гвардейцев  получили воинские звания досрочно.

На протяжении 26 лет подразделение специального назначения «Бүркіт» остаётся элитой войск правопорядка, а его бойцы - примером мужества, профессионализма и преданности присяге.

#Нацгвардия #спецназ #Бүркіт

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Президент Ирана прибыл в Акорду
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
ВАП зафиксировала факты избыточного изъятия активов Фонда соцстрахования
Какие документы подписал Казахстан с Ираном
Арестован глава стройкомпании в Семее за хищение более 1 млрд тенге у дольщиков
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
Более 20 тыс. исполнительных надписей оформили нотариусы в сговоре с МФО
Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане
Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Казахстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
В тройке лидеров
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Преподаватель военного вуза Минобороны стал лучшим инженеро…
Миротворцы Казахстана обезвредили более тысячи взрывоопасны…
В Казахстане обновили правила НВП
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]