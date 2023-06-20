Спецоборудованием "скрытого надзора за дорожным движением" оснащают служебные авто полиции

Служебные автомобили полицейских следят за правонарушениями на дорогах города Костаная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Речь идет не о специализированных авто, оснащенных сигнальными маячками и цветографическими схемами, а об обычных служебных автомобилях. Этот метод внедряется для большего эффекта присутствия полиции.

Наличие патрульных полицейских машин, несомненно, дисциплинирует водителей. Но теперь им нужно помнить и о том, что в обычном служебном автомобиле может быть установлено специальное фиксирующее оборудование «скрытого надзора за дорожным движением».

Суть нового метода в том, что в потоке машин специальное устройство фиксирует в режиме реального времени каждое нарушение ПДД. После чего фото- и видеодоказательства передаются ближайшему наряду полиции, который принимает процессуальное решение по существу нарушения.

«За неделю работы по новому методу выявлено около 100 нарушений ПДД, более 70% из них касались превышения скоростного режима. Также такой метод патрулирования успешно позволяет выявлять и фиксировать практически все нарушения ПДД, в том числе дорожной разметки, и водителей, которые не пропускают пешеходов.

В настоящее время в Костанае оборудовано несколько таких автомобилей. Пока данный метод действует в качестве пилота в областном центре. После успешного апробирования его на улицах города такие автомобили будут курсировать по дорогам области. Призываем водителей не нарушать ПДД, быть предельно внимательными на дорогах», – отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.