Спецоперация КНБ: изъято более 100 килограммов героина (видео)

Фото пресс-службы КНБ РК

Сотрудники КНБ провели крупную спецоперацию, в ходе которой ликвидировано канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о том, что через Казахстан планируют перевезти крупную партию наркотиков, передает Kazpravda.kz.

«КНБ Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате многоходовой спецоперации пресечен устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. (…) Поэтапно были установлены способы и ухищренные схемы транспортировки наркотиков.

В результате специальных мероприятий получены точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, являющегося непосредственным организатором переправки наркотиков», - рассказали в комитете.

В результате организатор наркоканала был задержан при перевозке более 100 килограммов героина.

Материал зарегистрирован в ЕРДР, идет расследование.