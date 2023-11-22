Спикер Мажилиса от имени президента поздравил ОАЭ с Национальным днем

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов. От имени главы государства и депутатов парламента он поздравил с праздником народ и руководство дружественной страны

Фото: Ж.Жумабеков

Председатель Мажилиса поблагодарил ОАЭ за всестороннюю поддержку Казахстана с первых дней независимости и подчеркнул, что дружба между двумя странами крепнет с годами.

Ерлан Кошанов отметил, что Эмираты за полвека превратились в мощное государство с процветающей экономикой. Он особо подчеркнул развитие конструктивных двусторонних связей между Казахстаном и ОАЭ и укрепление сотрудничества во всех сферах.

- Связи между нашими странами плодотворно развиваются во многом благодаря созвучной политике глав наших государств. В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Эта встреча задала новый уровень политическому диалогу и торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами. Мы, в свою очередь, намерены продолжить эту работу по углублению партнерства также на уровне парламентов, - сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов обратил внимание на то, что Объединенные Арабские Эмираты стали центром передовых технологий, эффективно реализуя проекты по внедрению возобновляемых источников энергии во всем мире. В этой связи он пожелал успешного проведения 28-й Конференции ООН по изменению климата, которая вскоре пройдет в Дубае.