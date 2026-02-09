Фото: пресс-служба Сената

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, представители экспертного сообщества, научных и аналитических центров, профильных институтов, а также члены Клуба экспертов при Сенате и Taldau Community, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев подчеркнул стратегическое значение проводимых по инициативе Президента преобразований и отметил, что проект новой Конституции отражает запросы общества на глубокую модернизацию политической системы.

«Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на глубокую и системную модернизацию политической системы Казахстана. В центре проекта новой Конституции - принципы Закона и Порядка, интересы и права граждан, а также ответственность за бережное отношение к природе и курс на устойчивое развитие. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана, закреплённое в конкретных конституционных нормах», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что проект новой Конституции – это, по сути, исторический документ, обновляющий философию развития Казахстана и определяющий новый этап государственности. Вместе с тем, он особо подчеркнул масштаб общественного обсуждения документа, а также открытость и публичность работы конституционной комиссии.

«Вся работа Конституционной комиссии ведется открыто и публично. Заседания транслируются в прямом эфире. В Комиссию поступает большое количество обращений граждан. Фактически новая Конституция формируется в процессе широкого общественного обсуждения. Сегодняшний круглый стол – часть этого большого и ответственного диалога. В предстоящий период важно будет перевести ценности и идеи Конституции на язык реальных механизмов, будущих законов и практики правоприменения», - сказал спикер Сената.

В ходе работы круглого стола со своими докладами также выступили заместители председателя Сената Жакип Асанов и Ольга Перепечина, председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, являющиеся членами конституционной комиссии.

Своим мнением о проекте нового Основного закона страны поделились директор Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Елдос Абаканов, а также эксперт в сфере образования Мадина Тыныбаева.

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность экспертного сопровождения конституционной реформы и выразили готовность к продолжению дальнейшего конструктивного диалога.