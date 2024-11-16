Спикер Сената: «Развитие соцпредпринимательства – часть стратегии устойчивого развития»

Сенат
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Маулен Ашимбаев принял участие в масштабном мероприятии – Евразийском курултае социальных предпринимателей, который прошел в Астане, и зачитал приветствие Главы государства к его участникам, передает Kazpravda.kz

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

«Форум собрал предпринимателей, ориентированных на решение социальных проблем, ведущих экспертов в этой области, представителей общественных организаций Казахстана, России, Центральной Азии и других стран. Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы повышения потенциала социального предпринимательства и развития инклюзивного общества», - отметил спикер Сената.

Развитие данного вида бизнеса в Казахстане является неотъемлемой частью национальной стратегии устойчивого развития. Такие предприниматели выступают важными партнерами государства в решении актуальных социальных проблем.

«По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева оказывается всесторонняя поддержка социальным предпринимателям. Принят специальный закон, выделяются гранты, оказывается консультационная помощь. Бизнес, способствующий решению острых социальных проблем, становится все более востребованным. Только за последний год количество таких предприятий выросло в четыре раза.

В то же время в этой сфере требуют своего решения такие вопросы, как обеспечение доступного финансирования, помощь в наращивании знаний и навыков, а также развитие необходимой инфраструктуры поддержки социальных предприятий в регионах.

Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на форуме. Уверен, общение, дискуссии и обмен опытом, состоявшиеся на данной площадке, внесут значимый вклад в развитие социального предпринимательства как в Казахстане, так и на Евразийском пространстве.

Хочу выразить искреннюю признательность Эмину Аскерову и его соратникам, за организацию форума на высоком уровне и в целом за усилия по развитию социального предпринимательства в нашей стране.

Со своей стороны, Сенат продолжит оказывать всестороннюю поддержку социальному предпринимательству, продвижению соответствующих инициатив и проектов, в том числе, в рамках парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития и Совета по инклюзии», - подчеркнул Ашимбаев.

#Сенат #Касым-Жомарт Токаев #Маулен Ашимбаев

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