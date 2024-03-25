Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Республики Кипр

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения партнерства между странами

Фото: Н.Байбулин

Спикер Сената поздравил Константиноса Комбоса и весь народ Кипра с Национальным днем и отметил высокий темп развития страны, которая является одним из важных политических и экономических партнеров Казахстана в Европе.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за прошедшие годы между Казахстаном и Кипром был сформирован прочный фундамент взаимодействия, основанный на взаимном уважении и доверии. Особое внимание в ходе встречи было уделено важности дальнейшей активизации межпарламентских взаимоотношений двух стран.

«Наращиванию наших контактов по всем направлениям способствовал доверительный диалог на высшем уровне. Мы приветствуем решение об открытии посольства Кипра в Астане. Считаем, что этот шаг ознаменует новый этап в наших отношениях, укрепив двусторонние связи. Парламент Казахстана также заинтересован в развитии межпарламентского сотрудничества с Кипром. В обеих палатах нашего Парламента действуют группы дружбы с законодательным органом Кипра, потенциал которых важно совместно задействовать», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената акцентировал внимание собеседника и на результатах масштабной политической и социально-экономической модернизации, реализуемой в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В частности, Константинос Комбос был проинформирован о мерах по переходу к новой экономической модели.

В свою очередь, Министр иностранных дел Кипра высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Кипром, в том числе по парламентской линии.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития сфер торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.