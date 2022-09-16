Спикер Сената встретился с саудовским министром по делам Ислама

Маулен Ашимбаев провел встречу с министром по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената, руководитель Секретариата VII Съезда выразил признательность министру за участие в работе форума и ценный вклад в достижение целей Съезда, подчеркнув, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнёров Казахстана на Ближнем Востоке.

Министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия, в свою очередь, отметил авторитет, высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества и задачи по дальнейшему продвижению межрелигиозного диалога на международном уровне.