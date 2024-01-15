Спикер Сената встретился с вице-президентом Еврокомиссии

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Открывая встречу, Маулен Ашимбаев отметил, что Европейский Союз является стратегическим партнёром Казахстана и в стране на самом высоком уровне уделяется важное значение укреплению двусторонних отношений.

«Растущую динамику сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в прошлом году подчеркнули глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Наши депутаты активно участвуют в работе Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Сенат Парламента Казахстана готов к дальнейшей активизации межпарламентских связей с нашими европейскими коллегами, поддержанию регулярного, предметного диалога по всем вопросам, представляющим взаимный интерес»,- акцентировал спикер Сената.

Председатель палаты также ознакомил вице-президента Еврокомиссии с политическими и социально-экономическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе президента страны.

«Наша страна полностью привержена защите прав человека и активно проводит реформы в этом направлении. 8 декабря прошлого года Касым-Жомарт Кемелевич Токаев утвердил обновленный план действий в области прав человека и верховенства закона. Он охватывает широкий спектр инициатив от гендерного равенства до охраны труда, демонстрируя нашу приверженность постоянному совершенствованию и соблюдению международных стандартов в области прав человека. Хотели бы поблагодарить ЕС за постоянную поддержку в проведении нашей амбициозной программы реформ», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельно Маулен Ашимбаев остановился на вопросах устойчивого развития и принятии совместных действий в этом направлении.

В свою очередь Маргаритис Схинас выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многосторонних отношений и подчеркнул эффективность курса Казахстана на реализацию реформ.