Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане

В перечене представлены более 700 грантов, передает Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

Согласно государственному образовательному заказу на подготовку докторов PhD в организациях высшего и (или) послевузовского образования на 2023-2024 учебный год, власти Казахстана выделили 712 грантов, 107 из которых – на целевые места, сообщает Миннауки и высшего образования республики.

Список можно скачать на сайте www.testcenter.kz в разделе «Новости».