Список мировых университетов для прохождения научных стажировок утвердили в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр науки и высшего образования приказом от 7 марта 2025 года утвердил список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz

Иностранные ВУЗы представлены согласно перечню приоритетных направлений научных исследований, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве РК.

- Университет Макинори (Macquarie University), Австралия;

- Голубые горы – Международная школа гостиничного менеджмента (Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS), Австралия;

- Мельбурнский королевский технологический институт (RMIT University), Австралия;

- Университет технологий Сиднея (University of Technology Sydney), Австралия;

- Австралийский национальный университет (The Australian National University);

- Университет музыки и исполнительских искусств Вены (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Австрия;

- Венский университет ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine Vienna), Австрия;

- Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Бразилия;

- Лисцова академия музыки (The Liszt Academy of Music), Венгрия;

- Школа архитектуры Архитектурной ассоциации (Architectural Association School of Architecture), Великобритания;

- Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания;

- Университет Оксфорд-Брукса (Oxford Brookes University), Великобритания;

- Лондонская школа бизнеса (London Business School);

- Университет Кембриджа (University of Cambridge), Великобритания;

- Университет Оксфорда (University of Oxford), Великобритания;

- Бременский Университет Констрактер (Construсtor University Bremen), Германия;

- Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden), Германия;

- Институт медицинских и технических наук Савитхай (считается университетом) (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (deemed to be university);

- Еврейский университет в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem);

- Университет Оттавы (University of Ottawa), Канада;

- Китайский горно-технологический университет (China University of Mining and Technology);

- Университет науки и технологий Китая (University of Science and Technology of China);

- Эмиратская академия гостиничного менеджмента (The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM);

- Университет РУДН (RUDN University), Россия;

- Школа дизайна Парсонс при Новой школе (Parsons School of Design at The New School), США;

- Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), США;

- Стэнфордский университет (Stanford University), США;

- Гарвардский университет (Harvard University), США;

- Академия кулинарного искусства Швейцария (Culinary Arts Academy Switzerland) и т.д

Кроме того, список пополнился более 340 научными центрами и иными организациями.

Приказ вводится в действие с 13 марта 2025 года.