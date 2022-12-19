Список наркотических средств планируют расширить в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана разработало проект постановления Правительства, которым под государственный контроль попадут еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

Шугыла Турлыбек сообщила, что в настоящий момент в списках находятся более тысячи веществ, оборот которых контролируется государством.

При этом проектом постановления в данный список наркотических средств будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления.

«Для борьбы с так называемой «аптечной наркоманией» список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости. Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголовная ответственность, определены до 0,1 грамма – небольшой размер, до 10 граммов – крупный размер, от 10 граммов – особо крупный размер», – отметила Турлыбек.

С введением в действие акта Правительства трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Проект постановления Правительства размещен на интернет-портале «Открытые нормативные правовые акты».