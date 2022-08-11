Алматы получит новый спортивно-оздоровительный комплекс со современной инфраструктурой

Современный спортивно-оздоровительный комплекс появится на территории КЦДС «Атакент». После реконструкции в спортивном объекте «Дельфин» взрослые и дети смогут заниматься разными вида спорта и физическими активностами круглый год в максимально комфортных условиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «КЦДС «Атакент».

Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» известен всем как уникальный многофункциональный комплекс, не имеющий аналогов в Центральной Азии, ежегодно принимающий 50-60 крупных национальных и международных выставок. Одно из ключевых направлений деятельности выставочного центра — это создание индустрии отдыха и поддержка здорового образа жизни населения.

Спортивно-оздоровительный комплекс с общей площадью 23 тыс. кв.м будет расположен на границе с парковой частью территории «Атакент». Дизайн и архитектурные элементы всех четырех фасадов спортивного объекта гармонично вписываются во внешний вид парковой зоны выставочного центра. Благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям проект заменит устаревший и требущий реконструкции спортивный объект на территории комплекса.

В инфраструктуру обновленного комплекса будут входить два бассейна олимпийского стандарта, тренажёрный и гимнастический залы, залы для занятий единоборствами, боксом и борьбой, хореографией и танцами. Также на территории спортивного сооружения будут предусмотрены специальные площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Кроме этого, на спортивном объекте предусмотрены помещения для оздоровления и отдыха, душевые, массажный кабинет, раздевалки, медицинский кабинет и тренерские комнаты.

«Основная цель комплекса – стать общественным и многофункциональным спортивным центром, поэтому мы предусмотрели возможность заниматься наиболее популярными видами спорта в нашем комплексе. Самое главное, что занятия спортом в нашем центре будут доступны практически всем вне завиcимости от возраста и уровня физподготовки. Старый комплекс не был предназначен для большого количества людей, морально устарел и технически уже не отвечал всем требованиям. Новый проект включает в себя все современные решения для спорта и активного образа жизни. Мы надеемся, что еще один современный спортивный комплекс станет отличным подарком для всех жителей города», - говорит руководитель делами проекта Азат Джиенбаев.

Реконструкция объекта реализуется за счет собственных средств КЦДС «Атакент». Также важно отметить, что существующая логистика и дорожная инфраструктура вокруг спорткомплекса останутся прежними и не претерпят никаких изменений. В основе концепции проекта спорткомплекса лежит то, что она ориентирована на тренировочный процесс детей в различных секциях из разряда зальных дисциплин и занятий спортом взрослых, как в тренажерном зале, так и в различных групповых секциях.

Посетителям нового комплекса будут доступны занятия боксом, каратэ, дзюдо, таэквондо, самбо, MMA, джиу-джитсу, борьбой, аэробикой, йогой, плаванием, кроссфитом, спортивной гимнастикой и хореографией. Средний ежедневный клиентопоток спортивного комплекса составит около 2,5 тыс. человек.

Создание условий для занятий спортом детей с особыми потребностями также является одной из приоритетных задач обновленного комплекса. Поэтому комплекс будет оснащен специальным оборудованием для детей с особыми потребностями и проблемами опорно-двигательного аппарата. Планируется открытие реабилитационного кабинета для поддержки инклюзии детей с инвалидностью.

Экологичность и близость к природе стали отправной точкой при создании этого проекта, и зеленые насаждения станут частью спортивно-оздоровительного комплекса. Важной задачей стало оформление центральной части объекта зеленом садом из 16 сосен, которые уже много лет растут на территории комплекса.

Хотя «Атакент» прежде всего представляет концепцию выставочного пространства, а не общественного парка, он продолжает оставаться зеленым центром. На сегодня на территории комплекса растет свыше 10 400 деревьев различных видов. Активно реализуется программа по озеленению парковой зоны. Работники комплекса ухаживают за зелеными насаждениями на «Аллее Журналистов», «Аллее Олжаса Сулейменова», «Аллее Ветеранов», и «Аллее ITECA». С 1992 года АО КЦДС «Атакент» на своей территории высадило 5894 зеленых насаждений. В ближайшее время планируется посадить еще 170 деревьев.

Особое внимание будет уделено блоку подготовки и реабилитации атлетов. Причем универсальное назначение объекта позволит в его стенах организовать полноценный тренировочный процесс для атлетов по многим видам спорта. Проведение сборов в одном месте, когда атлет сконцентрирован на подготовке и не отвлекается на посторонние вещи имеет важное значение в достижении результатов.

На учебно-тренировочных сборах спортсмены работают в жестком графике и проделывают интенсивную работу, поэтому комфортное пребывание для них не выглядит излишеством. Спортсмены, приезжающие на сборы и соревнования смогут остановиться здесь только на определенное время, так как блок не будет доступен для постоянного проживания. Атлеты получат все необходимое для подготовки и восстановления. Таким образом, объект способен удовлетворить все требования спортивных команд из любого региона Казахстана и будет призван способствовать воспитанию нового поколения с сильным спортивным духом.

Реконструкцию спортивного сооружения планируется завершить к середине 2024 года. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс станет новым центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни.