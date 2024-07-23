Спортсменка с самым необычным именем выступит на парижской олимпиаде

На Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, появилась новая дисциплина – брейкинг. От Китая в этой дисциплине выступит спортсменка с самым необычным именем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: instagram.com/bgirl671liuqingyi

18-летняя Лю Циньи сменила свои имя и фамилию на их цифровой аналог на китайском. Теперь в случае получения медали на табло появятся не буквы, а число 671 – именно так звучит новое имя китаянки.

Как отмечается, шансы 671 на медаль Олимпиады-2024 достаточно высоки, ведь она стала серебряным призером чемпионата мира-2022 и выиграла Азиатские игры 2023 года.

Отметим, Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге.