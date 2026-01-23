Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития фискальной политики и цифровизации информационных систем Министерства финансов в рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Участие в совещании приняли руководители профильных ведомств и региональных департаментов госдоходов

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетной задачей государственных органов является формирование сервисности, обеспечение прозрачности и справедливого подхода к налогоплательщикам. В этой связи руководителям департаментов госдоходов были обозначены главные принципы работы.

«Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям», — отметил Олжас Бектенов.

О проводимой работе по внедрению новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов (КГД), переводу налогового и таможенного администрирования на микросервисную модель доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

В целях оптимизации фискальных процессов КГД введены в действие 5 современных цифровых платформ вместо предыдущих 12-ти устаревших информационных систем. Это позволило упростить процедуры налогообложения, создать благоприятные условия для добросовестного бизнеса и усилить контроль за нарушениями.

Главные преимущества оптимизации — быстрая обработка налоговых документов с сокращением времени с 1 часа до 1 минуты, получение онлайн платежей, высокий уровень доступности системы и увеличение количества одновременных пользователей (с 100 тыс. до 250 тыс.). Внедрен форматно-логический контроль для поддержки и недопущения ошибок со стороны предпринимателей.

С текущего года реализовано автоматическое предзаполнение деклараций по НДС, что упрощает выполнение обязательств для бизнеса. Для самозанятых статус присваивается автоматически через мобильное приложение e-Saluq Business. При этом новые цифровые инструменты используются не только для налогового и таможенного администрирования, но и для формирования статистики, мониторинга цен на продукты питания и социально значимые товары, потребностей в ГСМ по регионам, расчета пособий, выдачи субсидий, исключения неправомерных закупок квазигоссектора, деятельности правоохранительных органов и др.

Единая аналитическая платформа Big Data объединила данные из 74 источников. В ней собраны все основные сведения о налогоплательщиках, включая информацию о недвижимости, транспорте, земельных участках, финансовых операциях и международных сделках в рамках валютного контроля и др. Аналитические инструменты обеспечили дополнительные поступления налогов и платежей на более 700 млрд тенге в 2025 году и повысили адресность контроля.

Прозрачность по представленным налоговым декларациям и выписанным счетам-фактурам дает дополнительные инструменты выявления признаков применения незаконных схем. К примеру, посредством пилотного внедрения в Астане нового сервиса по отбору высокорисковых налогоплательщиков за нарушения кассовой дисциплины из 121 тыс. налогоплательщиков у 55,9 тыс. зафиксированы нарушения.

В результате внедрения модуля биометрической идентификации в отношении налогоплательщиков, имеющих признаки выписки фиктивных электронных счетов-фактур, установлено 17,4 тыс. рисковых предприятий. Пресечена возможность незаконной выписки ЭСФ на 30 млрд тенге.

Важным шагом является запуск модуля «Цифровой НДС» обеспечивающего прозрачный и контролируемый возврат НДС по цифровому тенге.

«Валютный контроль» интегрирован с информационной системой Нацбанка для получения сведений о платежах, проводимых уполномоченными банками второго уровня.

Модуль международных перелетов позволит проводить предварительный анализ пассажиропотока и устанавливать закономерности перемещения физлиц и товаров.

Кроме того, на сегодня имеются международные интеграции в рамках ОЭСР (CRS) с 80 странами, США (FATCA) и СНГ (5 стран) по автоматическому обмену сведениями о доходах резидентов и имуществе за рубежом. По результатам принятых мер обеспечено поступление налогов на сумму порядка 6 млрд тенге.

Отдельное внимание уделено проводимой работе по поэтапному внедрению информационной системы Keden с автоматизацией процессов, переходом на прозрачный и эффективный контроль. На сегодня в системе зарегистрировано 12 тыс. пользователей, выпущено 1,4 млн транзитных, 460 тыс. таможенных и порядка 1,1 млн пассажирских деклараций.

Запуск Keden сократил сроки оформления транзитных деклараций с 30 до 10 минут, автоматизировал взаимодействие со смежными контролирующими службами. Всего за счет оцифрованной базы данных и проведенной аналитики в 2025 году в бюджет дополнительно начислено таможенных платежей на сумму 115 млрд тенге.

По итогам совещания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам держать на особом контроле проводимую работу по масштабной цифровизации.

Министерству финансов поручено обеспечить качественное рассмотрение конструктивных предложений общественности и экспертов с внесением конкретных предложений.

Территориальным департаментам государственных доходов – обеспечить надлежащую реализацию принятых реформ на местах, а также проведение системной разъяснительной работы для бизнеса и населения.

Министерству искусственного интеллекта – обеспечить информационные системы Министерства финансов высокоскоростными каналами связи и серверными мощностями.

Министерству финансов совместно с Министерством искусственного интеллекта – проработать вопрос обеспечения Комитета государственных доходов необходимыми вычислительными мощностями.

Министерствам торговли, финансов и искусственного интеллекта до 1 июля расширить применение Национального каталога товаров на электронных торговых площадках и маркетплейсах, с дальнейшим получением ценовой информации по товарам.