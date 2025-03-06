Спрятал героин в арбузах: иностранцу вынесли приговор

В Павлодаре по делу о контрабанде наркотиков судом вынесен приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на облпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданин Кыргызстана признан виновным в незаконном перемещении через госграницу Казахстана запрещенных веществ, спрятанных в перевозимых арбузах. В результате проведенного расследования изъято свыше 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша.



Судом иностранец признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы. Кроме того, суд признал виновным гражданина Казахстана за недонесение о вышеуказанном преступлении, с назначением наказания в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.



Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, как МВД пресекло поставку кокаина в Астану стоимостью 100 млн тенге.